Какие знаки Зодиака должны быть крайне осторожными до 12 января 2026 — Таро прогноз

Не для всех январь начинается с позитивных изменений и приятных неожиданностей. Мистические карты Таро предупреждают три знака Зодиака о проблемах. До 12 января возможны конфликты, серьезные ошибки по невнимательности, незаметные риски, которые могут вырасти в большие проблемы. Но избежать несчастий возможно, если знать как действовать.

Новини.LIVE рассказывает, кому карты Таро предвещают неприятности до 12 января и как их можно избежать.

Рыбы — карта Таро "Луна"

Вас ждет период иллюзий и неправильной трактовки реальности. Вы можете довериться не тем людям или сделать выводы на основе эмоций, а не фактов. До 12 января внимательно проверяйте информацию, заключайте договоренности устно и избегайте финансовых решений в состоянии усталости или неуверенности.

Близнецы — карта Таро "Пятерка Мечей"

"Пятерка Мечей" предупреждает вас о споре, в котором вы можете выиграть, но проиграть что-то более важное — доверие, энергию, отношения или уважение. До 12 января избегайте конфликтов и выяснений отношений, не реагируйте на манипуляции и провокации. Контроль эмоций и действий — ваша стратегия силы.

Скорпион — карта Таро "Башня"

До 12 января возможны внезапные изменения планов. Обстоятельства могут перестроиться быстрее, чем вы успеете подготовиться. Не давайте в этот период поспешных обещаний и имейте резервный план для важных дел. Также следует избегать импульсивных решений в первые минуты перемен — именно там скрывается риск наибольших потерь.

