Какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми в 2026 году — Таро прогноз

Новый 2026 год уже официально вступил в свои права. Многим хочется заглянуть за занавес будущего, чтобы узнать, что же он нам приготовил. По предсказаниям карт Таро, этот год станет особенным для трех знаков Зодиака. Им откроется настоящий портал к счастливой жизни.

Новини.LIVE со ссылкой на The Times of India рассказывает, кто из знаков Зодиака самые большие счастливчики 2026 года.

Знаки Зодиака, которые получат больше всего счастья в 2026 году по Таро

Стрелец — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" символизирует постоянное движение, поэтому, в 2026 году вы точно не будете стоять на месте и не будете бездельничать. Удача, которая станет вашим неизменным спутником, поможет увидеть шансы в работе, финансах, поездках и знакомствах. Именно эти сферы станут главными катализаторами вашего развития. Этот год научит вас не держать все под контролем, а доверять жизни и позволять событиям складываться естественно.

Водолей — карта Таро "Звезда"

Новый 2026 год вернет вам ощущение света и внутреннего спокойствия. "Звезда" говорит об исцелении, надежде и новых идеях. Окружающие заметят ваши креативность и таланты, а одно из давних желаний может получить шанс на осуществление. Важную роль будут играть люди: новые знакомства, сотрудничества, сообщества, онлайн-пространства. Вы будете не просто получать помощь, но и сами станете источником поддержки для других.

Дева — карта Таро "Отшельник"

Карта, которая вам досталась, вовсе не об одиночестве, а о паузе и тишине, чтобы услышать себя и увидеть свой путь. В 2026 году вы решитесь отказаться от старых моделей поведения, токсичных связей и лишних привычек. Зато вас все больше будет тянуть к новым знаниям и опыту. Знания, которые вы получите, станут вашим инструментом в будущем. Важным будет все, что вы фиксируете: мысли, планы, наблюдения. К концу года вы почувствуете облегчение, ментальную четкость и новую зрелость, которая станет основой для счастья.

