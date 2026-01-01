Які знаки Зодіаку будуть найщасливішими у 2026 році — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Новий 2026 рік вже офіційно вступив у свої права. Багатьом хочеться зазирнути за завісу майбутнього, щоб дізнатися, що ж він нам приготував. За віщуванням карт Таро, цей рік стане особливим для трьох знаків Зодіаку. Їм відкриється справжній портал до щасливого життя.

Новини.LIVE з посиланням на The Times of India розповідає, хто зі знаків Зодіаку найбільші щасливчики 2026 року.

Знаки Зодіаку, які отримають найбільше щастя у 2026 році за Таро

Стрілець — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" символізує постійний рух, тож, у 2026 році ви точно не стоятимете на місці та не будете байдикувати. Удача, що стане вашим незмінним супутником, допоможе побачити шанси у роботі, фінансах, поїздках і знайомствах. Саме ці сфери стануть головними каталізаторами вашого розвитку. Цей рік навчить вас не тримати все під контролем, а довіряти життю й дозволяти подіям складатися природно.

Водолій — карта Таро "Зірка"

Новий 2026 рік поверне вам відчуття світла й внутрішнього спокою. "Зірка" говорить про зцілення, надію та нові ідеї. Оточення помітить ваші креативність і таланти, а одне з давніх бажань може отримати шанс на здійснення. Важливу роль відіграватимуть люди: нові знайомства, співпраці, спільноти, онлайн-простори. Ви будете не просто отримувати допомогу, а й самі станете джерелом підтримки для інших.

Діва — карта Таро "Самітник"

Карта, що вам дісталася, зовсім не про самотність, а про паузу та тишу, щоб почути себе й побачити свій шлях. У 2026 році ви наважитеся відмовитись від старих моделей поведінки, токсичних зв'язків і зайвих звичок. Натомість вас все більше тягнутиме до нових знань та досвіду. Знання, що ви отримаєте, стануть вашим інструментом у майбутньому. Важливим буде все, що ви фіксуєте: думки, плани, спостереження. До кінця року ви відчуєте полегшення, ментальну чіткість і нову зрілість, яка стане основою для щастя.

