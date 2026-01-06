Відео
Головна Свята Ці знаки Зодіаку мають бути дуже обережними до 12 січня за Таро

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 11:03
Які знаки Зодіаку мають бути вкрай обережними до 12 січня 2026 — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Не для всіх січень починається з позитивних змін та приємних несподіванок. Містичні карти Таро попереджають три знаки Зодіаку про негаразди. До 12 січня можливі конфлікти, серйозні помилки через неуважність, непомітні ризики, які можуть вирости у великі проблеми. Але уникнути нещасть можливо, якщо знати як діяти. 

Новини.LIVE розповідає, кому карти Таро віщують неприємності до 12 січня та як їх можна уникнути.

Риби — карта Таро "Місяць"

На вас чекає період ілюзій та неправильного трактування реальності. Ви можете довіритися не тим людям або зробити висновки на основі емоцій, а не фактів. До 12 січня уважно перевіряйте інформацію, укладайте домовленостей усно та уникайте фінансових рішень у стані втоми чи невпевненості.

Близнюки — карта Таро "П'ятірка Мечів"

"П'ятірка Мечів" попереджає вас про суперечку, у якій ви можете виграти, але програти щось важливіше — довіру, енергію, стосунки або повагу. До 12 січня уникайте конфліктів та з'ясувань стосунків, не реагуйте на маніпуляції та провокації. Контроль емоцій та дій — ваша стратегія сили.

Скорпіон — карта Таро "Вежа"

До 12 січня можливі раптові зміни планів. Обставини можуть перебудуватися швидше, ніж ви встигнете підготуватися. Не давайте у цей період поспішних обіцянок та майте резервний план для важливих справ. Також слід уникати імпульсивних рішень у перші хвилини змін — саме там ховається ризик найбільших втрат.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
