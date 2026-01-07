Яким знакам Зодіаку січень 2026 принесе великі зміни у коханні — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Січень 2026 року несе потужну енергію змін у любовному житті для п'ятьох знаків Зодіаку. За віщуванням карт Таро, на них чекають несподівані повороти: від відвертих зізнань, до звільнення від стосунків, що обтяжують, і нових людей, які змушують серце битися частіше.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку Таро пророкують у січні 2026 найбільші зміни у коханні.

Реклама

Читайте також:

Любовний Таро-прогноз для п'ятьох знаків Зодіаку на січень 2026

Скорпіон — карта Таро "Закохані"

У січні вам доведеться зробити вибір, який вплине на майбутнє. Для Скорпіонів у стосунках рішення стосуватиметься спільних планів: переїзд, знайомство з родиною, або новий рівень відповідальності. Самотні зустрінуть людину, яка говоритиме прямо і без ігор. Це може бути й хтось із вашого кола, кого ви раніше не сприймали романтично.

Телець — карта Таро "Колесо Фортуни"

Ви можете стикнутися з подіями, які здаватимуться випадковістю: помилкове повідомлення, раптова зустріч у дорозі, нове знайомство через спільний проєкт або навчання. Таро наголошує, це не збіг, а доля. Для тих, хто в парі: зміниться формат стосунків. Як саме, залежить від вас.

Водолій — карта Таро "Зірка"

Січень стане місяцем, коли кохання стає ресурсом для натхнення, творчості та розвитку. Воно не обтяжуватиме, а окрилятиме. Людина, яка з'явиться у вашому житті, або ж друга половинка нестиме легкість, підтримку і відчуття безпеки. У парах — це час загоєння старих образ, відновлення довіри, нові спільні мрії.

Риби — карта Таро "Двійка Кубків"

Таро говорять про гармонію і рівність у почуттях. Для самотніх Риб січень стане часом, коли є всі шанси зійтися з людиною, яка дивитиметься на світ так само як і ви. Для тих, хто у парі, це період для зміцнення союзу, оновлення романтики.

Лев — карта Таро "Туз Жезлів"

Кохання увірветься у життя раптово і надзвичайно яскраво. Для тих, хто знайшов любов, січень стане періодом оновлення інтимності, пристрасті й романтики. Варто проявляти більше ініціативи. Самотні Леви можуть зустріти особливу людину через амбітні плани: конкурси, спорт, публічні виступи, навчання, новий проєкт.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Хто зі знаків Зодіаку повинен бути особливо обережним до 12 січня, щоб уникнути нещасть.

Кому доля принесе шалене кохання у 2026 році.

Яким знакам Зодіаку 2026 рік подарує щастя.