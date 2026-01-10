Видео
Главная Праздники Этим знакам Зодиака Таро советуют заботиться о себе в январе 2026

Этим знакам Зодиака Таро советуют заботиться о себе в январе 2026

Дата публикации 10 января 2026 18:23
Какие знаки Зодиака должны заботиться о здоровье в январе 2026 — Таро-прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Конец 2025 года и начало 2026-го для многих знаков Зодиака был непростым. Срывы сроков, спешка, отказы, большая нагрузка — все это выбивало из колеи, портило нервы и здоровье. Мистические карты Таро рассказали, кому до конца января нужно восстановить силы и дали ценные подсказки, на что именно обратить особое внимание.

Новини.LIVE делится прогнозом Таро, каким знакам Зодиака пора поставить самочувствие на первое место.

Дева — карта Таро "Отшельник"

Для вас январь должен стать временем тишины и уединения. Информационный шум, встречи, постоянный контроль отобрали у вас слишком много сил. Не перегружайте себя лишней информацией и новостями. Старайтесь придерживаться здорового режима сна и не требовать от себя максимума.

Рак — карта Таро "Королева Кубков"

После предыдущих месяцев вы можете чувствовать эмоциональное истощение, которое отражается и на вашем физическом состоянии. Сейчас Таро советуют позволять себе время от времени отдых без чувства вины. Также ищите поддержки у близких людей. Теплые и искренние разговоры лучше любых энергетики и успокоительные.

Козерог — карта Таро "Четверка Мечей"

"Четверка Мечей" прямо говорит о необходимости восстановления после длительного напряжения. Возможна хроническая усталость, снижение энергии или апатия - это не слабость, а сигнал. Середина месяца — хорошее время для поддержки тела: массаж, спорт без перегрузки, прогулки, внимание к питанию. Вы восстановитесь быстрее, чем думаете, если не будете откладывать заботу о себе.

Рыбы — карта Таро "Умеренность"

Для вас январь — это месяц баланса и мягкого восстановления. Таро подсказывают, что крайности в питании, режиме дня или эмоциях могут негативно повлиять на самочувствие. Выберите золотую середину: регулярный сон, умеренные нагрузки, внимательное отношение к нервной системе. Именно стабильность поможет вам чувствовать себя лучше.

Скорпион — карта Таро "Десятка Жезлов"

У вас есть энергия, но ее надо распределять мудро. Таро говорят: вы можете сиять, если будете заряжать батарею, а не жить на ней до мигания. Чередуйте активность с восстановлением и не игнорируйте сигналы тела, даже мелкие.

гороскоп здоровье Астрология знаки Зодиака январь карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
