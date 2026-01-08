Каким знакам Зодиака выходные 10-11 января 2026 принесут удачу — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Эти выходные, 10-11 января, будут иметь особую энергию. Луна будет находиться в знаке Весы, тогда как Солнце продолжит двигаться по созвездию Козерога. Это будет создавать баланс между обязанностями и личной жизнью. По предсказанию карт Таро, в этот период шесть знаков Зодиака почувствуют яркую волну удачи, которая покажет себя в приятных совпадениях, интересных идеях, хороших новостях и искренних разговорах.

Новини.LIVE рассказывает, кому же из знаков Зодиака больше всего повезет в эти выходные по предсказаниям карт Таро.

Телец — карта Таро "Двойка Кубков"

Эти суббота и воскресенье принесут вам ощущение равновесия. Удача проявится в малых, но важных моментах: своевременный ответ, человек, который действительно слушает, атмосфера, которая дарит уют и безопасность. Также в эти дни вы сможете ясно увидеть, какие отношения работают на взаимном уважении, а где нужны коррективы.

Близнецы — карта Таро "Тройка Пентаклей"

В выходные вы сможете отпустить контроль и позволить другим быть рядом и делить с вами моменты, мысли или планы. Это время без обязательств и напряжения. Удача больше всего проявится в простом взаимодействии — в разговорах, прогулках, идеях, которые рождаются между шутками и отдыхом. Вы можете неожиданно получить совет или маленькую помощь, которая сделает ваш день приятнее.

Лев — карта Таро "Умеренность"

Для вас эти выходные — время нахождения баланса между делами и отдыхом. "Умеренность" подсказывает: не нужно спешки. Также именно 10 и 11 января вы можете создать для себя четкое расписание, которое поможет восстанавливать силы и успевать больше.

Дева — карта Таро "Рыцарь Пентаклей"

Суббота и воскресенье принесут вам ощущение спокойствия и удовольствия от простых вещей. Удача проявится в мелочах, которые делают день приятным — тихих прогулках, любимых ритуалах или небольших делах, не требующих спешки. Это отличное время для того, чтобы наслаждаться даже рутиной.

Весы — карта Таро "Королева Кубков"

10 и 11 января принесут вам удачу через мудрое отношение к себе и людям. Вы тонко почувствуете, где помощь уместна, а где стоит беречь собственные ресурсы. Ваша сила — в теплом, но честном подходе: вы поддерживаете других, не теряя себя.

Скорпион — карта Таро "Четверка Жезлов"

Выходные принесут вам ощущение опоры, защищенного пространства и людей, которые усиливают вашу уверенность. Лучшие события произойдут в спокойной атмосфере: дома, в честных разговорах, в среде без лишнего давления. Это время, когда радость в простом приносит большие результаты.

