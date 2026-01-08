Яким знакам Зодіаку вихідні 10-11 січня 2026 принесуть удачу — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Ці вихідні, 10-11 січня, матимуть особливу енергію. Місяць перебуватиме у знаку Терези, тоді як Сонце продовжить рухатися сузір'ям Козерога. Це створюватиме баланс між обов'язками та особистим життям. За віщуванням карт Таро, у цей період шість знаків Зодіаку відчують яскраву хвилю удачі, що покаже себе у вдалих збігах, цікавих ідеях, хороших новинах та щирих розмовах.

Новини.LIVE розповідає, кому ж зі знаків Зодіаку найбільше пощастить у ці вихідні за віщуванням карт Таро.

Телець — карта Таро "Двійка Кубків"

Ці субота та неділя принесуть вам відчуття рівноваги. Удача проявиться у малих, але важливих моментах: вчасна відповідь, людина, яка дійсно слухає, атмосфера, що дарує затишок та безпеку. Також у ці дні ви зможете ясно побачити, які стосунки працюють на взаємній повазі, а де потрібні корективи.

Близнюки — карта Таро "Трійка Пентаклів"

У вихідні ви зможете відпустити контроль та дозволити іншим бути поруч і ділити з вами моменти, думки чи плани. Це час без зобов'язань і напруги. Удача найбільше проявиться в простій взаємодії — у розмовах, прогулянках, ідеях, які народжуються між жартами і відпочинком. Ви можете несподівано отримати пораду або маленьку допомогу, яка зробить ваш день приємнішим.

Лев — карта Таро "Помірність"

Для вас ці вихідні — час знаходження балансу між справами і відпочинком. "Помірність" підказує: не потрібно поспіху. Також саме 10 та 11 січня ви можете створити для себе чіткий розклад, який допоможе відновлювати сили та встигати більше.

Діва — карта Таро "Лицар Пентаклів"

Субота та неділя принесуть вам відчуття спокою і задоволення від простих речей. Удача проявиться у дрібницях, які роблять день приємним — тихих прогулянках, улюблених ритуалах або невеликих справах, що не вимагають поспіху. Це чудовий час для того, щоб насолоджуватися навіть рутиною.

Терези — карта Таро "Королева Кубків"

10 та 11 січня принесуть вам удачу через мудре ставлення до себе і людей. Ви тонко відчуєте, де допомога доречна, а де варто берегти власні ресурси. Ваша сила — у теплому, але чесному підході: ви підтримуєте інших, не втрачаючи себе.

Скорпіон — карта Таро "Четвірка Жезлів"

Вихідні принесуть вам відчуття опори, захищеного простору і людей, які підсилюють вашу впевненість. Найкращі події стануться у спокійній атмосфері: вдома, у чесних розмовах, у середовищі без зайвого тиску. Це час, коли радість у простому приносить великі результати.

