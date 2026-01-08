Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Вихідні 10 та 11 січня принесуть удачу цим знакам Зодіаку за Таро

Вихідні 10 та 11 січня принесуть удачу цим знакам Зодіаку за Таро

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 11:03
Яким знакам Зодіаку вихідні 10-11 січня 2026 принесуть удачу — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Ці вихідні, 10-11 січня, матимуть особливу енергію. Місяць перебуватиме у знаку Терези, тоді як Сонце продовжить рухатися сузір'ям Козерога. Це створюватиме баланс між обов'язками та особистим життям. За віщуванням карт Таро, у цей період шість знаків Зодіаку відчують яскраву хвилю удачі, що покаже себе у вдалих збігах, цікавих ідеях, хороших новинах та щирих розмовах.

Новини.LIVE розповідає, кому ж зі знаків Зодіаку найбільше пощастить у ці вихідні за віщуванням карт Таро.

Реклама
Читайте також:
Телець — карта Таро "Двійка Кубків"

Ці субота та неділя принесуть вам відчуття рівноваги. Удача проявиться у малих, але важливих моментах: вчасна відповідь, людина, яка дійсно слухає, атмосфера, що дарує затишок та безпеку. Також у ці дні ви зможете ясно побачити, які стосунки працюють на взаємній повазі, а де потрібні корективи.

Близнюки — карта Таро "Трійка Пентаклів"

У вихідні ви зможете відпустити контроль та дозволити іншим бути поруч і ділити з вами моменти, думки чи плани. Це час без зобов'язань і напруги. Удача найбільше проявиться в простій взаємодії — у розмовах, прогулянках, ідеях, які народжуються між жартами і відпочинком. Ви можете несподівано отримати пораду або маленьку допомогу, яка зробить ваш день приємнішим.

Лев — карта Таро "Помірність"

Для вас ці вихідні — час знаходження балансу між справами і відпочинком. "Помірність" підказує: не потрібно поспіху. Також саме 10 та 11 січня ви можете створити для себе чіткий розклад, який допоможе відновлювати сили та встигати більше.

Діва — карта Таро "Лицар Пентаклів"

Субота та неділя принесуть вам відчуття спокою і задоволення від простих речей. Удача проявиться у дрібницях, які роблять день приємним — тихих прогулянках, улюблених ритуалах або невеликих справах, що не вимагають поспіху. Це чудовий час для того, щоб насолоджуватися навіть рутиною.

Терези — карта Таро "Королева Кубків"

10 та 11 січня принесуть вам удачу через мудре ставлення до себе і людей. Ви тонко відчуєте, де допомога доречна, а де варто берегти власні ресурси. Ваша сила — у теплому, але чесному підході: ви підтримуєте інших, не втрачаючи себе.

Скорпіон — карта Таро "Четвірка Жезлів"

Вихідні принесуть вам відчуття опори, захищеного простору і людей, які підсилюють вашу впевненість. Найкращі події стануться у спокійній атмосфері: вдома, у чесних розмовах, у середовищі без зайвого тиску. Це час, коли радість у простому приносить великі результати.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Яким знакам Зодіаку необхідно бути обережними до 12 січня, щоб уникнути нещасть.

На кого чекають великі зміни у коханні вже в січні 2026 року.

Які знаки Зодіаку почують весільні дзвони вже 2026 року.

Кого у 2026 році чекає справжнє щастя.

гороскоп вихідні Астрологія знаки Зодіаку удача карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації