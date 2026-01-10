Відео
Головна Свята Цим знакам Зодіаку Таро радять дбати про себе у січні 2026

Цим знакам Зодіаку Таро радять дбати про себе у січні 2026

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 18:23
Які знаки Зодіаку повинні дбати про здоров'я у січні 2026 — Таро-прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Кінець 2025 року та початок 2026-го для багатьох знаків Зодіаку був непростим. Зриви термінів, поспіх, відмови, велике навантаження — усе це вибивало з колії, псувало нерви та здоров'я. Містичні карти Таро розповіли, кому до кінця січня потрібно відновити сили та дали цінні підказки, на що саме звернути особливу увагу.

Новини.LIVE ділиться прогнозом Таро, яким знакам Зодіаку час поставити самопочуття на перше місце.

Діва — карта Таро "Відлюдник"

Для вас січень має стати часом тиші та усамітнення. Інформаційний шум, зустрічі, постійний контроль відібрали у вас занадто багато сил. Не перевантажуйте себе зайвою інформацією та новинами. Старайтеся дотримуватися здорового режиму сну та не вимагати від себе максимуму.

Рак — карта Таро "Королева Кубків"

Після попередніх місяців ви можете відчувати емоційне виснаження, яке відображається й на вашому фізичному стані. Зараз Таро радять дозволяти собі час від часу відпочинок без почуття провини. Також шукайте підтримки у близьких людях. Теплі та щирі розмови краще за будь-які енергетики та заспокійливі.

Козеріг — карта Таро "Четвірка Мечів"

"Четвірка Мечів" прямо говорить про необхідність відновлення після тривалого напруження. Можлива хронічна втома, зниження енергії або апатія — це не слабкість, а сигнал. Середина місяця — хороший час для підтримки тіла: масаж, спорт без перевантаження, прогулянки, увага до харчування. Ви відновитесь швидше, ніж думаєте, якщо не відкладатимете турботу про себе.

Риби — карта Таро "Помірність"

Для вас січень — це місяць балансу і м'якого відновлення. Таро підказують, що крайнощі у харчуванні, режимі дня або емоціях можуть негативно вплинути на самопочуття. Оберіть золоту середину: регулярний сон, помірні навантаження, уважне ставлення до нервової системи. Саме стабільність допоможе вам почуватися краще.

Скорпіон — карта Таро "Десятка Жезлів"

У вас є енергія, але її треба розподіляти мудро. Таро кажуть: ви можете сяяти, якщо будете заряджати батарею, а не жити на ній до миготіння. Чергуйте активність із відновленням і не ігноруйте сигнали тіла, навіть дрібні.

гороскоп здоров'я Астрологія знаки Зодіаку січень карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
