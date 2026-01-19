Видео
Главная Праздники Семь знаков Зодиака достигнут успеха на этой неделе по Таро

Семь знаков Зодиака достигнут успеха на этой неделе по Таро

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 11:03
Какие знаки Зодиака достигнут успеха на этой неделе, 19-25 января 2026 — Таро-прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро предвещают время признания и больших достижений семерым знакам Зодиака. Энергии, которые бушуют на этой неделе, будут помогать принимать правильные решения, реализовывать идеи, действовать смело и договариваться с людьми. Это период, когда даже небольшие шаги способны привести к ощутимому результату, стоит только прислушаться к подсказкам.

Кому из знаков Зодиака ждать большого успеха на этой неделе, 18-25 января 2026, Новини.LIVE со ссылкой на TOI делится прогнозом Таро.

Овен — карта Таро "Шестерка Жезлов"

Вы прошли сложный путь, поэтому пришло время пожинать плоды. В этот период вы можете получить публичное одобрение, благодарность, победы в сфере карьеры. Важно верить в свои силы и не преуменьшать собственных достижений.

Рак — карта Таро "Королева Пентаклей"

На этой неделе вы можете принять выгодное решение относительно денег, сделать удачное приобретение или правильный шаг в семейных делах. Но важно отказаться от того, что вас обременяет.

Лев — карта Таро "Рыцарь Кубков"

Для вас эта неделя станет временем вдохновения. Возможен приятный разговор, романтический жест, новое знакомство или восстановление эмоциональной связи. Карты Таро подсказывают: доверяйте тем желаниям, которые снова и снова возвращаются в ваши мысли.

Дева — карта Таро "Туз Мечей"

В период с 18 по 25 января ваш успех напрямую будет связан с правдой. Таро призывают говорить открыто, даже если это непросто. Это удачный период для переговоров, официальных заявлений, подписания документов и серьезных решений.

Скорпион — карта Таро "Умеренность"

Для вас главным ключом к успеху станет внутреннее равновесие. Не стремитесь к идеалу, выберите спокойствие. Вам не нужно контролировать каждую мелочь, чтобы все сложилось правильно.

Козерог — карта Таро "Десятка Пентаклей"

Для вас это неделя успеха в материальной и семейной сфере. Возможно получение прибыли, поддержка от родственников, удачное решение имущественных вопросов. Вы почувствуете, что движетесь к прочной основе, даже если путь еще продолжается.

Рыбы — карта Таро "Солнце"

Для вас этот период станет одним из самых светлых. Таро говорят, что смех, приятные мелочи и положительные впечатления открывают путь к новым возможностям. Возможны приятные новости, исполнение желания, удачное стечение обстоятельств или просто период, когда все складывается в вашу пользу.

Каким знакам Зодиака следует обязательно позаботиться о своем здоровье в январе 2026.

Кому в январе ждать больших перемен в любви.

Какие знаки Зодиака станут сказочно счастливыми в 2026 году.

гороскоп Астрология успех знаки Зодиака карты Таро
