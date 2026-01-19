Какие знаки Зодиака достигнут успеха на этой неделе, 19-25 января 2026 — Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро предвещают время признания и больших достижений семерым знакам Зодиака. Энергии, которые бушуют на этой неделе, будут помогать принимать правильные решения, реализовывать идеи, действовать смело и договариваться с людьми. Это период, когда даже небольшие шаги способны привести к ощутимому результату, стоит только прислушаться к подсказкам.

Кому из знаков Зодиака ждать большого успеха на этой неделе, 18-25 января 2026, Новини.LIVE со ссылкой на TOI делится прогнозом Таро.

Овен — карта Таро "Шестерка Жезлов"

Вы прошли сложный путь, поэтому пришло время пожинать плоды. В этот период вы можете получить публичное одобрение, благодарность, победы в сфере карьеры. Важно верить в свои силы и не преуменьшать собственных достижений.

Рак — карта Таро "Королева Пентаклей"

На этой неделе вы можете принять выгодное решение относительно денег, сделать удачное приобретение или правильный шаг в семейных делах. Но важно отказаться от того, что вас обременяет.

Лев — карта Таро "Рыцарь Кубков"

Для вас эта неделя станет временем вдохновения. Возможен приятный разговор, романтический жест, новое знакомство или восстановление эмоциональной связи. Карты Таро подсказывают: доверяйте тем желаниям, которые снова и снова возвращаются в ваши мысли.

Дева — карта Таро "Туз Мечей"

В период с 18 по 25 января ваш успех напрямую будет связан с правдой. Таро призывают говорить открыто, даже если это непросто. Это удачный период для переговоров, официальных заявлений, подписания документов и серьезных решений.

Скорпион — карта Таро "Умеренность"

Для вас главным ключом к успеху станет внутреннее равновесие. Не стремитесь к идеалу, выберите спокойствие. Вам не нужно контролировать каждую мелочь, чтобы все сложилось правильно.

Козерог — карта Таро "Десятка Пентаклей"

Для вас это неделя успеха в материальной и семейной сфере. Возможно получение прибыли, поддержка от родственников, удачное решение имущественных вопросов. Вы почувствуете, что движетесь к прочной основе, даже если путь еще продолжается.

Рыбы — карта Таро "Солнце"

Для вас этот период станет одним из самых светлых. Таро говорят, что смех, приятные мелочи и положительные впечатления открывают путь к новым возможностям. Возможны приятные новости, исполнение желания, удачное стечение обстоятельств или просто период, когда все складывается в вашу пользу.

