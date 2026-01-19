Які знаки Зодіаку досягнуть успіху на цьому тижні, 19-25 січня 2026 — Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро віщують час визнання та великих досягнень сімом знакам Зодіаку. Енергії, які вирують цього тижня, допомагатимуть ухвалювати правильні рішення, реалізовувати ідеї, діяти сміливо та домовлятися з людьми. Це період, коли навіть невеликі кроки здатні привести до відчутного результату, варто лише прислухатись до підказок.

Кому зі знаків Зодіаку чекати на великий успіх на цьому тижні, 18-25 січня 2026, Новини.LIVE з посиланням на TOI ділиться прогнозом Таро.

Овен — карта Таро "Шістка Жезлів"

Ви пройшли складний шлях, тож настав час пожинати плоди. У цей період ви можете отримати публічне схвалення, подяку, перемоги у сфері кар'єри. Важливо вірити у свої сили та не применшувати власних досягнень.

Рак — карта Таро "Королева Пентаклів"

Цього тижня ви можете ухвалити вигідне рішення щодо грошей, зробити вдале придбання або правильний крок у сімейних справах. Але важливо відмовитися від того, що вас обтяжує.

Лев — карта Таро "Лицар Кубків"

Для вас цей тиждень стане часом натхнення. Можлива приємна розмова, романтичний жест, нове знайомство або відновлення емоційного зв'язку. Карти Таро підказують: довіряйте тим бажанням, які знову і знову повертаються у ваші думки.

Діва — карта Таро "Туз Мечів"

У період з 18 по 25 січня ваш успіх напряму буде пов'язаний із правдою. Таро закликають говорити відкрито, навіть якщо це непросто. Це вдалий період для переговорів, офіційних заяв, підписання документів і серйозних рішень.

Скорпіон — карта Таро "Помірність"

Для вас головним ключем до успіху стане внутрішня рівновага. Не прагніть ідеалу, оберіть спокій. Вам не потрібно контролювати кожну дрібницю, щоб усе склалося правильно.

Козеріг — карта Таро "Десятка Пентаклів"

Для вас це тиждень успіху у матеріальній та родинній сфері. Можливе отримання прибутку, підтримка від родичів, вдале вирішення майнових питань. Ви відчуєте, що рухаєтеся до міцної основи, навіть якщо шлях ще триває.

Риби — карта Таро "Сонце"

Для вас цей період стане одним із найсвітліших. Таро кажуть, що сміх, приємні дрібниці та позитивні враження відкривають шлях до нових можливостей. Можливі приємні новини, виконання бажання, вдалий збіг обставин або просто період, коли все складається на вашу користь.

