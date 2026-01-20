Яким знакам Зодіаку чекати на романтичний сюрприз до кінця тижня — Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро віщують чотирьом знакам Зодіаку щось дійсно особливе, що станеться в особистому житті вже на цьому тижні. Ці щасливчики відчують магію справжнього кохання. Саме у період з 19 по 25 січня можливі несподіване романтичне повідомлення, відверта розмова або жест уваги, який змінить настрій, і це буде дійсно сюрпризом.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку карти Таро пророкують романтичний сюрприз на цьому тижні та як не упустити можливість.

Овен — карти Таро "Туз Кубків"

Ця карта говорить про початок нового романтичного періоду в житті. Можлива розмова, яка зародить у серці теплі почуття. Не варто боятися відкриватися або приймати знаки уваги.

Телець — карти Таро "Зірка"

Таро пророкують вам на цьому тижні несподівану підтримку і захоплення від близької людини. Хтось проявить ніжність і щирий інтерес, що змусить серце битися швидше. Навчиться помічати дрібні сигнали та натяки.

Рак — карти Таро "Король Жезлів"

Карта, що вам випала, символізує енергію та пристрасть. Можлива романтична зустріч, що розпалить вогонь або несподіваний подарунок, що змусить серце розквітнути. Будьте активними і не соромтеся ініціативи.

Лев — карти Таро "Двійка Кубків"

Цей тиждень пройде у гармонії та взаєморозумінні, як з собою, так і з коханою людиною та оточенням. Для тих, хто у парі, Таро віщують щасливий період у стосунках з приємними жестами уваги. Самотні можуть розраховувати на знайомство, яке подарує впевненість.

