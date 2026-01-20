Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Таро віщують романтичний сюрприз цим знакам Зодіаку вже от-от

Таро віщують романтичний сюрприз цим знакам Зодіаку вже от-от

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 12:03
Яким знакам Зодіаку чекати на романтичний сюрприз до кінця тижня — Таро-прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро віщують чотирьом знакам Зодіаку щось дійсно особливе, що станеться в особистому житті вже на цьому тижні. Ці щасливчики відчують магію справжнього кохання. Саме у період з 19 по 25 січня можливі несподіване романтичне повідомлення, відверта розмова або жест уваги, який змінить настрій, і це буде дійсно сюрпризом.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку карти Таро пророкують романтичний сюрприз на цьому тижні та як не упустити можливість.

Реклама
Читайте також:
Овен — карти Таро "Туз Кубків"

Ця карта говорить про початок нового романтичного періоду в житті. Можлива розмова, яка зародить у серці теплі почуття. Не варто боятися відкриватися або приймати знаки уваги.

Телець — карти Таро "Зірка"

Таро пророкують вам на цьому тижні несподівану підтримку і захоплення від близької людини. Хтось проявить ніжність і щирий інтерес, що змусить серце битися швидше. Навчиться помічати дрібні сигнали та натяки.

Рак — карти Таро "Король Жезлів"

Карта, що вам випала, символізує енергію та пристрасть. Можлива романтична зустріч, що розпалить вогонь або несподіваний подарунок, що змусить серце розквітнути. Будьте активними і не соромтеся ініціативи.

Лев — карти Таро "Двійка Кубків"

Цей тиждень пройде у гармонії та взаєморозумінні, як з собою, так і з коханою людиною та оточенням. Для тих, хто у парі, Таро віщують щасливий період у стосунках з приємними жестами уваги. Самотні можуть розраховувати на знайомство, яке подарує впевненість.

Також пропонуємо дізнатися інші цікаві пророцтва карт Таро

Кому слід обов'язково подбати про своє здоров'я у січні 2026.

Які знаки Зодіаку у 2026 році стануть по-справжньому щасливими.

Хто у січні матиме великі зміни у коханні.

гороскоп Астрологія романтика знаки Зодіаку сюрприз карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації