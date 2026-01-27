Какие знаки Зодиака станут магнитом для денег в феврале 2026 — Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

По предсказаниям мистических карт Таро, последний месяц зимы 2026 откроет путь к денежному успеху нескольким знакам Зодиака. Для избранных февраль станет месяцем, когда даже случайные возможности могут превратиться в доход, а взвешенные решения — в долгосрочный успех.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака Таро обещают настоящий денежный поток в феврале.

Телец — карта Таро "Туз Пентаклей"

"Туз Пентаклей" указывает на уникальный шанс, который появится в феврале неожиданно, но подарит серьезные финансовые перспективы. Это может быть новая работа, выгодное предложение или идея, которая быстро начнет приносить доход. Таро советуют вам не откладывать решения и не сомневаться в собственной ценности. Февраль идеально подходит для инвестиций в себя, обучение или инструменты для работы.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуны"

Последний зимний месяц может принести вам резкие повороты в финансовой сфере. Удача появится тогда, когда вы меньше всего будете ее ожидать. Деньги придут через случайные знакомства, быстрые решения или изменение планов. Февраль будет благоприятным для участия в новых проектах, конкурсах или запуска собственной идеи.

Скорпион — карта Таро "Король Пентаклей"

В феврале вы входите в период финансовой стабильности и роста. "Король Пентаклей" обещает большие деньги и влияние. Вы можете получить повышение, выгодный контракт или подтверждение собственного профессионального авторитета. Этот месяц будет благоприятен для серьезных покупок, накоплений и долгосрочных финансовых решений.

Водолей — карта Таро "Маг"

"Маг" говорит, что вам удастся приумножить свой доход благодаря смелым идеям, переговорам и инициативе. Это отличный месяц для фриланса, запуска онлайн-проектов, продажи собственных знаний или навыков. Ваша главная задача — поверить в свои возможности и начать действовать без страха.

