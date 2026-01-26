Какие знаки Зодиака притянут денежную удачу уже на этой неделе — Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Новая неделя с 26 января по 1 февраля несет мощную энергию, что особенно сильно повлияет на финансовую сферу четырех знаков Зодиака. По предсказанию карт Таро, для этих счастливчиков начинается период роста, когда выпадет шанс увеличить доходы, получить выгодные предложения или неожиданные денежные поступления.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому из знаков Зодиака Таро предвещают денежную удачу на этой неделе.

Реклама

Читайте также:

Рак — карта Таро "Тройка Пентаклей"

"Тройка Пентаклей" говорит о финансовом успехе, который можно достичь работая в команде. Эта неделя может стать началом перспективного проекта, инициативы. Именно сейчас стоит обратить внимание на партнерства, коллективные идеи и предложения, которые ранее казались второстепенными. Это благоприятный период для переговоров, обсуждения зарплаты или запуска долгосрочных финансовых планов.

Дева — карта Таро "Правосудие" (перевернутая)

Для вас это будет лучший период, чтобы наконец навести порядок в финансах: пересмотреть расходы, документы, договоренности, распланировать бюджет. Таро советуют доверять собственному чутью и не действовать в спешке. Денежный успех на этой неделе для вас связан с ответственностью и честностью, не только перед другими, но и перед собой.

Козерог — карта Таро "Четверка Кубков" (перевернутая)

Таро обещает вам завершение периода финансового застоя и пробуждение интереса к новым источникам дохода. Вы можете неожиданно заметить шанс, который раньше игнорировали или не считали серьезным. Ближе к концу недели вы получите важную информацию или осознание, которое поможет лучше распоряжаться деньгами.

Рыбы — карта Таро "Суд"

Для вас период с 26 января по 1 февраля может стать переломным. "Суд" говорит о важном решении, которое меняет дальнейший путь. Вы можете наконец осознать, какие финансовые привычки создают дыру в вашем бюджете. Таро отмечают, вам выпадет шанс изменить подход к заработку, если вы поверите в собственный потенциал.

Также предлагаем другие интересные пророчества карт Таро

Кто получит признание в настоящих чувствах до конца января.

Какие знаки Зодиака должны позаботиться о здоровье в январе.

Кому до конца января придется пережить большие перемены в любовной жизни.

Каким знакам Зодиака нужно быть осторожными с деньгами в феврале.