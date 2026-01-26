Які знаки Зодіаку притягнуть грошову удачу вже на цьому тижні — Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Новий тиждень з 26 січня по 1 лютого несе потужну енергію, що особливо сильно вплине на фінансову сферу чотирьох знаків Зодіаку. За віщуванням карт Таро, для цих щасливчиків розпочинається період росту, коли випаде шанс збільшити доходи, отримати вигідні пропозиції або неочікувані грошові надходження.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому зі знаків Зодіаку Таро віщують грошову удачу на цьому тижні.

Реклама

Читайте також:

Рак — карта Таро "Трійка Пентаклів"

"Трійка Пентаклів" говорить про фінансовий успіх, який можна досягти працюючи в команді. Цей тиждень може стати початком перспективного проєкту, ініціативи. Саме зараз варто звернути увагу на партнерства, колективні ідеї та пропозиції, які раніше здавалися другорядними. Це сприятливий період для переговорів, обговорення зарплати або запуску довгострокових фінансових планів.

Діва — карта Таро "Правосуддя" (перевернута)

Для вас це буде найкращий період, щоб нарешті навести лад у фінансах: передивитися витрати, документи, домовленості, розпланувати бюджет. Таро радять довіряти власному чуттю та не діяти поспіхом. Грошовий успіх цього тижня для вас пов’язаний з відповідальністю та чесністю, не тільки перед іншими, а й перед собою.

Козеріг — карта Таро "Четвірка Кубків" (перевернута)

Таро обіцяє вам завершення періоду фінансового застою та пробудження інтересу до нових джерел доходу. Ви можете несподівано помітити шанс, який раніше ігнорували або не вважали серйозним. Ближче до кінця тижня ви отримаєте важливу інформацію або усвідомлення, яке допоможе краще розпоряджатися грошима.

Риби — карта Таро "Суд"

Для вас період з 26 січня по 1 лютого може стати переломним. "Суд" говорить про важливе рішення, яке змінює подальший шлях. Ви можете нарешті усвідомити, які фінансові звички створюють діру у вашому бюджеті. Таро наголошують, вам випаде шанс змінити підхід до заробітку, якщо ви повірите у власний потенціал.

Також пропонуємо інші цікаві пророцтва карт Таро

Хто отримає зізнання у справжніх почуттях до кінця січня.

Які знаки Зодіаку мають подбати про здоров'я у січні.

Кому до кінця січня доведеться пережити великі зміни у любовному житті.

Яким знакам Зодіаку потрібно бути обережними з грошима у лютому.