Яким знакам Зодіаку зізнаються у справжніх почуттях до кінця січня 2026 — Таро

Кінець січня несе особливу енергію істини. За віщуванням карт Таро, для п'яти знаків Зодіаку це час, коли приховані почуття нарешті вийдуть на поверхню. Період принесе щирі розмови, неочікувані зізнання і правду, яка розставить все на свої місця.

Яким знакам Зодіаку чекати переломного моменту, коли почуття нарешті вийдуть на поверхню, Новини.LIVE ділиться розкладом карт Таро.

Овен — карта Таро "Туз Кубків"

Наприкінці січня змінити усе може навіть одна фраза. На вас чекає щире зізнання від людини, яка довго стримувала свої почуття. Це може бути як нова історія, так і продовження вже знайомої. Таро радять не реагувати імпульсивно, а дати собі час відчути, чи готові ви прийняти ці емоції.

Телець — карта Таро "Лицар Кубків"

Перший місяць 2026 року може завершитися для вас романтичною подією. "Лицар Кубків" вказує на людину, яка довго носила почуття в собі й нарешті наважиться їх озвучити. Ймовірна відверта розмова, запрошення на зустріч або навіть повідомлення з теплими словами, які важко проігнорувати. Якщо ви сумнівалися у намірах цієї людини, кінець січня дасть чітку відповідь.

Рак — карта Таро "Верховна Жриця"

"Верховна Жриця" говорить про таємні почуття, які довго приховувалися через страх втрати або страх бути незрозумілим. Людина відкриється у момент, коли ви найменше цього очікуєте. Таро радять уважно слухати не лише слова, а й інтонацію та паузи. До кінця січня правда вийде на поверхню, навіть якщо вона буде сказана напівнатяком.

Терези — карта Таро "Двійка Кубків"

Для вас кінець січня проходить під знаком чесності та прозорих рішень. Ви дізнаєтесь про те, що давно вже відчували інтуїтивно. Це може бути момент, коли стосунки переходять на новий рівень. Цей період також подарує ясність, яка допоможе прийняти рішення без емоційного хаосу.

Стрілець — карта Таро "Суд"

Таро вказує на несподіване повернення людини з минулого або зізнання, яке довго відкладали. Це буде чесна розмова без прикрас і напівправди. "Суд" попереджає: почуття справжні, але вони вимагають вашого усвідомленого рішення.

