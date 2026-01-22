Каким знакам Зодиака признаются в настоящих чувствах до конца января 2026 — Таро

Девушка с картами Таро. Фото: pexels.com

Конец января несет особую энергию истины. По предсказанию карт Таро, для пяти знаков Зодиака это время, когда скрытые чувства наконец-то выйдут на поверхность. Период принесет искренние разговоры, неожиданные признания и правду, которая расставит все на свои места.

Каким знакам Зодиака ждать переломного момента, когда чувства наконец-то выйдут на поверхность, Новини.LIVE делится раскладом карт Таро.

Овен — карта Таро "Туз Кубков"

В конце января изменить все может даже одна фраза. Вас ждет искреннее признание от человека, который долго сдерживал свои чувства. Это может быть как новая история, так и продолжение уже знакомой. Таро советуют не реагировать импульсивно, а дать себе время почувствовать, готовы ли вы принять эти эмоции.

Телец — карта Таро "Рыцарь Кубков"

Первый месяц 2026 года может завершиться для вас романтическим событием. "Рыцарь Кубков" указывает на человека, который долго носил чувства в себе и наконец решится их озвучить. Вероятен откровенный разговор, приглашение на встречу или даже сообщение с теплыми словами, которые трудно проигнорировать. Если вы сомневались в намерениях этого человека, конец января даст четкий ответ.

Рак — карта Таро "Верховная Жрица"

"Верховная Жрица" говорит о тайных чувствах, которые долго скрывались из-за страха потери или страха быть непонятым. Человек откроется в момент, когда вы меньше всего этого ожидаете. Таро советуют внимательно слушать не только слова, но и интонацию и паузы. К концу января правда выйдет на поверхность, даже если она будет сказана полунамеком.

Весы — карта Таро "Двойка Кубков"

Для вас конец января проходит под знаком честности и прозрачных решений. Вы узнаете о том, что давно уже чувствовали интуитивно. Это может быть момент, когда отношения переходят на новый уровень. Этот период также подарит ясность, которая поможет принять решение без эмоционального хаоса.

Стрелец — карта Таро "Суд"

Таро указывает на неожиданное возвращение человека из прошлого или признание, которое долго откладывали. Это будет честный разговор без прикрас и полуправды. "Суд" предупреждает: чувства настоящие, но они требуют вашего осознанного решения.

