Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Этим знакам Зодиака признаются в чувствах до конца января по Таро

Этим знакам Зодиака признаются в чувствах до конца января по Таро

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 21:04
Каким знакам Зодиака признаются в настоящих чувствах до конца января 2026 — Таро
Девушка с картами Таро. Фото: pexels.com

Конец января несет особую энергию истины. По предсказанию карт Таро, для пяти знаков Зодиака это время, когда скрытые чувства наконец-то выйдут на поверхность. Период принесет искренние разговоры, неожиданные признания и правду, которая расставит все на свои места.

Каким знакам Зодиака ждать переломного момента, когда чувства наконец-то выйдут на поверхность, Новини.LIVE делится раскладом карт Таро.

Реклама
Читайте также:
Овен — карта Таро "Туз Кубков"

В конце января изменить все может даже одна фраза. Вас ждет искреннее признание от человека, который долго сдерживал свои чувства. Это может быть как новая история, так и продолжение уже знакомой. Таро советуют не реагировать импульсивно, а дать себе время почувствовать, готовы ли вы принять эти эмоции.

Телец — карта Таро "Рыцарь Кубков"

Первый месяц 2026 года может завершиться для вас романтическим событием. "Рыцарь Кубков" указывает на человека, который долго носил чувства в себе и наконец решится их озвучить. Вероятен откровенный разговор, приглашение на встречу или даже сообщение с теплыми словами, которые трудно проигнорировать. Если вы сомневались в намерениях этого человека, конец января даст четкий ответ.

Рак — карта Таро "Верховная Жрица"

"Верховная Жрица" говорит о тайных чувствах, которые долго скрывались из-за страха потери или страха быть непонятым. Человек откроется в момент, когда вы меньше всего этого ожидаете. Таро советуют внимательно слушать не только слова, но и интонацию и паузы. К концу января правда выйдет на поверхность, даже если она будет сказана полунамеком.

Весы — карта Таро "Двойка Кубков"

Для вас конец января проходит под знаком честности и прозрачных решений. Вы узнаете о том, что давно уже чувствовали интуитивно. Это может быть момент, когда отношения переходят на новый уровень. Этот период также подарит ясность, которая поможет принять решение без эмоционального хаоса.

Стрелец — карта Таро "Суд"

Таро указывает на неожиданное возвращение человека из прошлого или признание, которое долго откладывали. Это будет честный разговор без прикрас и полуправды. "Суд" предупреждает: чувства настоящие, но они требуют вашего осознанного решения.

Также предлагаем узнать другие интересные пророчества карт Таро

Кто в январе переживет большие перемены в любовной жизни.

Какие знаки Зодиака должны позаботиться о здоровье в январе.

Кому 2026 год обещает настоящее счастье.

Каким знакам Зодиака стоит быть осторожными с деньгами в феврале.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака любовь
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации