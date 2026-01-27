Які знаки Зодіаку стануть магнітом для грошей у лютому 2026 — Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

За віщуванням містичних карт Таро, останній місяць зими 2026 відкриє шлях до грошового успіху кільком знакам Зодіаку. Для обраних лютий стане місяцем, коли навіть випадкові можливості можуть перетворитися на дохід, а зважені рішення — на довгостроковий успіх.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку Таро обіцяють справжній грошовий потік у лютому.

Телець — карта Таро "Туз Пентаклів"

"Туз Пентаклів" вказує на унікальний шанс, який з'явиться у лютому несподівано, але подарує серйозні фінансові перспективи. Це може бути нова робота, вигідна пропозиція або ідея, яка швидко почне приносити дохід. Таро радять вам не відкладати рішення та не сумніватися у власній цінності. Лютий ідеально підходить для інвестицій у себе, навчання або інструменти для роботи.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуни"

Останній зимовий місяць може принести вам різкі повороти у фінансовій сфері. Удача з'явиться тоді, коли ви найменше на неї очікуватимете. Гроші прийдуть через випадкові знайомства, швидкі рішення або зміну планів. Лютий буде сприятливим для участі в нових проєктах, конкурсах або запуску власної ідеї.

Скорпіон — карта Таро "Король Пентаклів"

У лютому ви входите в період фінансової стабільності та зростання. "Король Пентаклів" обіцяє великі гроші та вплив. Ви можете отримати підвищення, вигідний контракт або підтвердження власного професійного авторитету. Цей місяць буде сприятливий для серйозних покупок, накопичень і довгострокових фінансових рішень.

Водолій — карта Таро "Маг"

"Маг" говорить, що вам вдасться примножити свій дохід завдяки сміливим ідеям, переговорам та ініціативі. Це чудовий місяць для фрилансу, запуску онлайн-проєктів, продажу власних знань чи навичок. Ваше головне завдання — повірити у свої можливості та почати діяти без страху.

