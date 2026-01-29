Видео
Україна
Видео

Три знака Зодиака попадут в гущу перемен в это полнолуние по Таро

Три знака Зодиака попадут в гущу перемен в это полнолуние по Таро

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 12:03
Какие знаки Зодиака окажутся в эпицентре перемен в полнолуние 2 февраля 2026 — Таро-прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Февраль начнется с чрезвычайно мощного астрологического события — полнолуния в знаке Льва. По предсказанию карт Таро, это станет точкой перелома для трех знаков Зодиака. Они получат шанс открыться новым возможностям в карьере, финансах и личной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, кто из представителей зодиакального круга окажется в эпицентре перемен в это полнолуние 2 февраля и как лучше всего использовать это время для собственного развития.

Читайте также:
Овен — карта Таро "Император"

"Император" говорит о силе и ответственности. Полнолуние откроет вам шанс навести порядок в жизни и взять инициативу в свои руки. В феврале стоит браться за новые дела, принимать решения и не ждать удобного момента. Используйте этот период, чтобы смело двигаться вперед.

Телец — карта Таро "Звезда"

Для вас полнолуние станет моментом обновления и вдохновения. "Звезда" обещает новые идеи, шанс на реализацию давно отложенных планов и гармонию в отношениях. Вы можете получить неожиданные предложения или найти новые источники поддержки, которые помогут двигаться в правильном направлении. Важно не бояться мечтать и смело действовать.

Рак — карта Таро "Сила"

Эта карта Таро напоминает вам, что настоящая сила приходит через спокойствие и умение пользоваться своими ресурсами с умом. Полнолуние во Льве поможет преодолеть страхи, собрать мысли и справиться с любыми трудностями. Вы сможете улучшить отношения с окружающими и обрести гармонию внутри себя.

гороскоп полнолуние Астрология знаки Зодиака полнолуние карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
