Какие знаки Зодиака изменят судьбу в феврале 2026 — Таро-прогноз

Мистические карты Таро предвещают четырем знакам Зодиака уникальный шанс переписать собственный сценарий жизни уже в феврале 2026. Каждому из них открываются возможности, которые могут изменить карьеру, отношения или внутреннее состояние. Стоит только знать, на что обращать внимание.

Новини.LIVE рассказывает, кто уже совсем скоро изменит судьбу.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" говорит о новых правилах игры, когда больше нельзя цепляться за старое. Последний зимний месяц может принести вам резкую смену планов. Но именно это откроет шанс: новое предложение, знакомство или событие, которое запустит цепь судьбоносных событий. Это может касаться работы, финансов или жизненного направления в целом.

Рак — карта Таро "Суд"

Для вас февраль станет моментом внутреннего пробуждения. Карта "Суд" указывает на осознание, после которого невозможно вернуться назад. Вы можете принять важное решение относительно отношений, семьи или дела, которое давно откладывали. Пришло время закрыть старый кармический цикл и освободиться от чувства вины или страха. Таро подсказывают, именно честность с собой поможет вам изменить судьбу и выйти на новый уровень жизни.

Весы — карта Таро "Маг"

Февраль дает вам уникальный шанс взять бразды правления в свои руки. "Маг" говорит о силе слова, идей и личной инициативы. Вы будете иметь все необходимое, чтобы реализовать замысел, который давно зрел в мыслях. Это идеальный период для старта нового проекта, смены профессионального направления или важного разговора. Результат будет зависеть от вашей решимости.

Козерог — карта Таро "Туз Пентаклей"

Вам Таро предвещают реальный, ощутимый шанс улучшить жизнь. "Туз Пентаклей" говорит о новых финансовых возможностях, стабильности и перспективе на будущее. Это может быть выгодное предложение, повышение, новый источник дохода или решение, которое заложит прочный фундамент на годы вперед.

