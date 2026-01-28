Які знаки Зодіаку змінять долю у лютому 2026 — Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: istockphoto.com

Містичні карти Таро віщують чотирьом знакам Зодіаку унікальний шанс переписати власний сценарій життя вже у лютому 2026. Кожному з них відкриваються можливості, що можуть змінити кар'єру, стосунки або внутрішній стан. Варто лише знати, на що звертати увагу.

Новини.LIVE розповідає, хто вже зовсім скоро змінить долю.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" говорить про нові правила гри, коли більше не можна чіплятися за старе. Останній зимовий місяць може принести вам різку зміну планів. Але саме це відкриє шанс: нову пропозицію, знайомство або подію, що запустить ланцюг доленосних подій. Це може стосуватися роботи, фінансів або життєвого напрямку загалом.

Рак — карта Таро "Суд"

Для вас лютий стане моментом внутрішнього пробудження. Карта "Суд" вказує на усвідомлення, після якого неможливо повернутися назад. Ви можете прийняти важливе рішення щодо стосунків, родини або справи, яку давно відкладали. Настав час закрити старий кармічний цикл і звільнитися від почуття провини або страху. Таро підказують, саме чесність із собою допоможе вам змінити долю та вийти на новий рівень життя.

Терези — карта Таро "Маг"

Лютий дає вам унікальний шанс взяти кермо у власні руки. "Маг" говорить про силу слова, ідей та особистої ініціативи. Ви матимете все необхідне, щоб реалізувати задум, який давно зрів у думках. Це ідеальний період для старту нового проєкту, зміни професійного напряму або важливої розмови. Результат залежатиме від вашої рішучості.

Козеріг — карта Таро "Туз Пентаклів"

Вам Таро віщують реальний, відчутний шанс покращити життя. "Туз Пентаклів" говорить про нові фінансові можливості, стабільність і перспективу на майбутнє. Це може бути вигідна пропозиція, підвищення, нове джерело доходу або рішення, яке закладе міцний фундамент на роки вперед.

