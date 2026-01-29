Які знаки Зодіаку опиняться в епіцентрі змін у повню 2 лютого 2026 — Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Лютий розпочнеться з надзвичайно потужної астрологічної події — повного Місяця у знаку Лева. За віщуванням карт Таро, це стане точкою перелому для трьох знаків Зодіаку. Вони отримають шанс відкритися новим можливостям у кар'єрі, фінансах та особистому житті.

Новини.LIVE розповідає, хто з представників зодіакального кола опиниться в епіцентрі змін у цю повню 2 лютого та як найкраще використати цей час для власного розвитку.

Овен — карта Таро "Імператор"

"Імператор" говорить про силу та відповідальність. Повний Місяць відкриє вам шанс навести порядок у житті і взяти ініціативу в свої руки. У лютому варто братися за нові справи, приймати рішення і не чекати зручного моменту. Використовуйте цей період, щоб сміливо рухатися вперед.

Телець — карта Таро "Зірка"

Для вас повня стане моментом оновлення та натхнення. "Зірка" обіцяє нові ідеї, шанс на реалізацію давно відкладених планів і гармонію у стосунках. Ви можете отримати несподівані пропозиції або знайти нові джерела підтримки, які допоможуть рухатися у правильному напрямку. Важливо не боятися мріяти і сміливо діяти.

Рак — карта Таро "Сила"

Ця карта Таро нагадує вам, що справжня сила приходить через спокій і вміння користуватися своїми ресурсами з розумом. Повня у Леві допоможе подолати страхи, зібрати думки і впоратися з будь-якими труднощами. Ви зможете поліпшити стосунки з оточенням і знайти гармонію всередині себе.

