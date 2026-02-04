Яким знакам Зодіаку слід подбати про здоров'я у лютому 2026 — Таро-прогноз

Ці знаки Зодіаку мають берегти здоров'я у лютому 2026 за Таро
Містичні карти Таро попереджають, що останній місяць цієї зими може виявитися непростим для енергетичного балансу багатьох знаків Зодіаку. Ті, хто вчасно не зверне уваги на самопочуття, ризикують опинитися в стані хронічної втоми та стресу. Лютий для них — час турботи про себе.
Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку карти Таро радять особливо дбати про здоров'я у лютому.
Овен — карта Таро "Вісімка Жезлів"
Вже довгий час ви живете не помічаючи наскільки навантажили себе справами, обов'язками, турботами. "Вісімка Жезлів" говорить про необхідність контролювати темп і не брати на себе зайвого. Слід виділяти час на відпочинок, прогулянки на свіжому повітрі та повноцінний сон.
Телець — карта Таро "Четвірка Мечів"
Ви ризикуєте стикнутися з емоційним та фізичним перевантаженням. "Четвірка Мечів" радить знайти час для повноцінного відновлення. Масаж, медитація та правильне харчування стануть ключем до збереження здоров'я.
Близнюки — карта Таро "П'ятірка Пентаклів"
Таро попереджає вас про ризик енергетичного виснаження. Можливі застуди або загальна слабкість. Не нехтуйте повноцінним відпочинком та вчасно звертайтеся до лікаря.
Рак — карта Таро "Помірність"
"Помірність" говорить про необхідність зберігати баланс між роботою та відпочинком. У лютому вам варто стежити за харчуванням, не забувати про прогулянки на свіжому повітрі та робити перерви між роботою.
Лев — карта Таро "Диявол"
У лютому ви ризикуєте стикнутися з поганим самопочуттям через емоційні навантаження й погані звички. У цей період важливо стежити за режимом, уникати надмірного навантаження і контролювати психологічний стан.
