Головна Свята Ці знаки Зодіаку мають берегти здоров'я у лютому 2026 за Таро

Ці знаки Зодіаку мають берегти здоров'я у лютому 2026 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 12:03
Яким знакам Зодіаку слід подбати про здоров'я у лютому 2026 — Таро-прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Містичні карти Таро попереджають, що останній місяць цієї зими може виявитися непростим для енергетичного балансу багатьох знаків Зодіаку. Ті, хто вчасно не зверне уваги на самопочуття, ризикують опинитися в стані хронічної втоми та стресу. Лютий для них — час турботи про себе.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку карти Таро радять особливо дбати про здоров'я у лютому.

Овен — карта Таро "Вісімка Жезлів"

Вже довгий час ви живете не помічаючи наскільки навантажили себе справами, обов'язками, турботами. "Вісімка Жезлів" говорить про необхідність контролювати темп і не брати на себе зайвого. Слід виділяти час на відпочинок, прогулянки на свіжому повітрі та повноцінний сон.

Телець — карта Таро "Четвірка Мечів"

Ви ризикуєте стикнутися з емоційним та фізичним перевантаженням. "Четвірка Мечів" радить знайти час для повноцінного відновлення. Масаж, медитація та правильне харчування стануть ключем до збереження здоров'я.

Близнюки — карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

Таро попереджає вас про ризик енергетичного виснаження. Можливі застуди або загальна слабкість. Не нехтуйте повноцінним відпочинком та вчасно звертайтеся до лікаря.

Рак — карта Таро "Помірність"

"Помірність" говорить про необхідність зберігати баланс між роботою та відпочинком. У лютому вам варто стежити за харчуванням, не забувати про прогулянки на свіжому повітрі та робити перерви між роботою.

Лев — карта Таро "Диявол"

У лютому ви ризикуєте стикнутися з поганим самопочуттям через емоційні навантаження й погані звички. У цей період важливо стежити за режимом, уникати надмірного навантаження і контролювати психологічний стан.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
