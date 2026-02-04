Каким знакам Зодиака нужно позаботиться о здоровье в феврале 2026 — Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Мистические карты Таро предупреждают, что последний месяц этой зимы может оказаться непростым для энергетического баланса многих знаков Зодиака. Те, кто вовремя не обратит внимания на самочувствие, рискуют оказаться в состоянии хронической усталости и стресса. Февраль для них — время заботы о себе.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака карты Таро советуют особенно заботиться о здоровье в феврале.

Реклама

Читайте также:

Овен — карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Уже долгое время вы живете не замечая насколько нагрузили себя делами, обязанностями, заботами. "Восьмерка Жезлов" говорит о необходимости контролировать темп и не брать на себя лишнего. Следует выделять время на отдых, прогулки на свежем воздухе и полноценный сон.

Телец — карта Таро "Четверка Мечей"

Вы рискуете столкнуться с эмоциональным и физическим перенапряжением. "Четверка Мечей" советует найти время для полноценного восстановления. Массаж, медитация и правильное питание станут ключом к сохранению здоровья.

Близнецы — карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Таро предупреждает вас о риске энергетического истощения. Возможны простуды или общая слабость. Не пренебрегайте полноценным отдыхом и вовремя обращайтесь к врачу.

Рак — карта Таро "Умеренность"

"Умеренность" говорит о необходимости сохранять баланс между работой и отдыхом. В феврале вам стоит следить за питанием, не забывать о прогулках на свежем воздухе и делать перерывы между работой.

Лев — карта Таро "Дьявол"

В феврале вы рискуете столкнуться с плохим самочувствием из-за эмоциональных нагрузок и плохих привычек. В этот период важно следить за режимом, избегать чрезмерной нагрузки и контролировать психологическое состояние.

Также предлагаем другие интересные пророчества карт Таро

Кому ждать настоящего успеха на этой неделе 2-8 февраля.

Каким знакам Зодиака стоит беречь деньги до 8 февраля.

Кто из знаков Зодиака будет иметь успех в сфере финансов в феврале.