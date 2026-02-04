Каким знакам Зодиака нужно позаботиться о здоровье в феврале 2026 — Таро-прогноз

Эти знаки Зодиака должны беречь здоровье в феврале 2026 по Таро
Мистические карты Таро предупреждают, что последний месяц этой зимы может оказаться непростым для энергетического баланса многих знаков Зодиака. Те, кто вовремя не обратит внимания на самочувствие, рискуют оказаться в состоянии хронической усталости и стресса. Февраль для них — время заботы о себе.
Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака карты Таро советуют особенно заботиться о здоровье в феврале.
Овен — карта Таро "Восьмерка Жезлов"
Уже долгое время вы живете не замечая насколько нагрузили себя делами, обязанностями, заботами. "Восьмерка Жезлов" говорит о необходимости контролировать темп и не брать на себя лишнего. Следует выделять время на отдых, прогулки на свежем воздухе и полноценный сон.
Телец — карта Таро "Четверка Мечей"
Вы рискуете столкнуться с эмоциональным и физическим перенапряжением. "Четверка Мечей" советует найти время для полноценного восстановления. Массаж, медитация и правильное питание станут ключом к сохранению здоровья.
Близнецы — карта Таро "Пятерка Пентаклей"
Таро предупреждает вас о риске энергетического истощения. Возможны простуды или общая слабость. Не пренебрегайте полноценным отдыхом и вовремя обращайтесь к врачу.
Рак — карта Таро "Умеренность"
"Умеренность" говорит о необходимости сохранять баланс между работой и отдыхом. В феврале вам стоит следить за питанием, не забывать о прогулках на свежем воздухе и делать перерывы между работой.
Лев — карта Таро "Дьявол"
В феврале вы рискуете столкнуться с плохим самочувствием из-за эмоциональных нагрузок и плохих привычек. В этот период важно следить за режимом, избегать чрезмерной нагрузки и контролировать психологическое состояние.
