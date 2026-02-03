Какие знаки Зодиака должны беречь деньги до 8 февраля 2026 — Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Мистические карты Таро предупреждают, период со 2 по 8 февраля может стать финансово коварным даже для тех, кто обычно хорошо контролирует свои расходы. На этой неделе в особой опасности оказались пять знаков Зодиака. Деньги могут буквально "утекать сквозь пальцы" из-за импульсивных решений, невнимательности или чрезмерного доверия.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака стоит особенно беречь деньги до конца этой недели.

Овен — карта Таро "Пятерка Пентаклей"

"Пятерка Пентаклей" говорит о риске мелких, но болезненных потерь. Главная опасность недели — траты, сделанные на эмоциях. Из-за соблазна и желания доказать себе и другим собственную состоятельность вы можете легко потратить больше, чем стоит. Экономия убережет вас от разочарований и угрызений совести.

Близнецы — карта Таро "Семерка Мечей"

Вам стоит внимательнее относиться к документам, сделкам и не верить красивым словам. Есть высокий риск, что вас обманут. Не передавайте данные карточек, не совершайте спонтанные онлайн-покупки и дважды проверяйте счета.

Лев — карта Таро "Рыцарь Жезлов"

"Рыцарь Жезлов" предупреждает вас о спешке и желании действовать немедленно. "Хочу здесь и сейчас" может обернуться для вас большими потерями. Прежде чем что-то покупать, остановитесь и оцените свой бюджет.

Скорпион — карта Таро "Четверка Пентаклей"

Как бы парадоксально это ни звучало, но проблемы с деньгами могут возникнуть из-за вашего страха потерять контроль над финансами. Вы можете слишком держаться за деньги или вкладывать их в сомнительные способы сохранения. Не экспериментируйте с инвестициями и не доверяйте обещаниям быстрой прибыли.

Рыбы — карта Таро "Луна"

На этой неделе есть риск финансовых потерь из-за невнимательности, забывчивости или ошибки в расчетах. Вы можете переплатить, потерять кошелек или не заметить лишнее списание. Таро советуют быть максимально собранными, проверять чеки и избегать финансовых решений в состоянии усталости. Экономия до конца недели поможет сохранить внутреннее спокойствие.

