Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Таро советуют беречь деньги этим знакам Зодиака до конца недели

Таро советуют беречь деньги этим знакам Зодиака до конца недели

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 11:03
Какие знаки Зодиака должны беречь деньги до 8 февраля 2026 — Таро-прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Мистические карты Таро предупреждают, период со 2 по 8 февраля может стать финансово коварным даже для тех, кто обычно хорошо контролирует свои расходы. На этой неделе в особой опасности оказались пять знаков Зодиака. Деньги могут буквально "утекать сквозь пальцы" из-за импульсивных решений, невнимательности или чрезмерного доверия.

Новини.LIVE рассказывает, кому из знаков Зодиака стоит особенно беречь деньги до конца этой недели.

Реклама
Читайте также:
Овен — карта Таро "Пятерка Пентаклей"

"Пятерка Пентаклей" говорит о риске мелких, но болезненных потерь. Главная опасность недели — траты, сделанные на эмоциях. Из-за соблазна и желания доказать себе и другим собственную состоятельность вы можете легко потратить больше, чем стоит. Экономия убережет вас от разочарований и угрызений совести.

Близнецы — карта Таро "Семерка Мечей"

Вам стоит внимательнее относиться к документам, сделкам и не верить красивым словам. Есть высокий риск, что вас обманут. Не передавайте данные карточек, не совершайте спонтанные онлайн-покупки и дважды проверяйте счета.

Лев — карта Таро "Рыцарь Жезлов"

"Рыцарь Жезлов" предупреждает вас о спешке и желании действовать немедленно. "Хочу здесь и сейчас" может обернуться для вас большими потерями. Прежде чем что-то покупать, остановитесь и оцените свой бюджет.

Скорпион — карта Таро "Четверка Пентаклей"

Как бы парадоксально это ни звучало, но проблемы с деньгами могут возникнуть из-за вашего страха потерять контроль над финансами. Вы можете слишком держаться за деньги или вкладывать их в сомнительные способы сохранения. Не экспериментируйте с инвестициями и не доверяйте обещаниям быстрой прибыли.

Рыбы — карта Таро "Луна"

На этой неделе есть риск финансовых потерь из-за невнимательности, забывчивости или ошибки в расчетах. Вы можете переплатить, потерять кошелек или не заметить лишнее списание. Таро советуют быть максимально собранными, проверять чеки и избегать финансовых решений в состоянии усталости. Экономия до конца недели поможет сохранить внутреннее спокойствие.

Также предлагаем другие интересные пророчества карт Таро

Какие знаки Зодиака должны внимательно относиться к расходам весь февраль.

Кому улыбнется финансовая фортуна в феврале.

Каким знакам Зодиака ждать настоящего успеха уже на этой неделе, 2-8 февраля.

гороскоп экономия прогнозы Астрология знаки Зодиака карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации