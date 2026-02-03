Які знаки Зодіаку мають берегти гроші до 8 лютого 2026 — Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Містичні карти Таро попереджають, період з 2 по 8 лютого може стати фінансово підступним навіть для тих, хто зазвичай добре контролює свої витрати. Цього тижня в особливій небезпеці опинилися п'ять знаків Зодіаку. Гроші можуть буквально "витікати крізь пальці" через імпульсивні рішення, неуважність або надмірну довіру.

Новини.LIVE розповідає, кому зі знаків Зодіаку варто особливо берегти гроші до кінця цього тижня.

Реклама

Читайте також:

Овен — карта Таро "П'ятірка Пентаклів"

"П'ятірка Пентаклів" говорить про ризик дрібних, але болючих втрат. Головна небезпека тижня — витрати, зроблені на емоціях. Через спокуси та бажання довести собі й іншим власну спроможність ви можете легко витратити більше, ніж варто. Економія убереже вас від розчарувань і докорів сумління.

Близнюки — карта Таро "Сімка Мечів"

Вам варто уважніше ставитися до документів, угод та не вірити красивим словам. Є високий ризик, що вас обдурять. Не передавайте дані карток, не здійснюйте спонтанні онлайн-покупки та двічі перевіряйте рахунки.

Лев — карта Таро "Лицар Жезлів"

"Лицар Жезлів" попереджає вас про поспіх та бажання діяти негайно. "Хочу тут і зараз" може обернутися для вас великими втратами. Перш ніж щось купувати, зупиніться та оцініть свій бюджет.

Скорпіон — карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Як би парадоксально це не звучало, але проблеми з грошима можуть виникнути через ваш страх втратити контроль над фінансами. Ви можете надто триматися за гроші або вкладати їх у сумнівні способи збереження. Не експериментуйте з інвестиціями та не довіряйте обіцянкам швидкого прибутку.

Риби — карта Таро "Місяць"

На цьому тижні є ризик фінансових втрат через неуважність, забудькуватість або помилки в розрахунках. Ви можете переплатити, загубити гаманець або не помітити зайве списання. Таро радять бути максимально зібраними, перевіряти чеки й уникати фінансових рішень у стані втоми. Економія до кінця тижня допоможе зберегти внутрішній спокій.

Також пропонуємо інші цікаві пророцтва карт Таро

Які знаки Зодіаку мають уважно ставитися до витрат увесь лютий.

Кому посміхнеться фінансова фортуна у лютому.

Яким знакам Зодіаку чекати на справжній успіх вже цього тижня, 2-8 лютого.