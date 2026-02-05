Какие знаки Зодиака должны остерегаться соблазнов до конца этой недели — Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: depositphotos.com

Порой жизнь подбрасывает не подарки, а настоящие испытания, замаскированные под заманчивые возможности. Внешне все выглядит невероятно, но за красивой оберткой может скрываться разочарование. Мистические карты Таро предупреждают, до конца этой недели 2-8 февраля четырем знакам Зодиака следует быть особенно бдительными.

Новини.LIVE рассказывает, кому карты Таро советуют избегать соблазнов до конца этой недели, чтобы не совершить роковую ошибку.

Овен — карта Таро "Дьявол"

"Дьявол" напрямую указывает вам на соблазны и зависимости, которые могут больно ударить. До 8 февраля вы рискуете столкнуться с предложением, которое будет казаться привлекательным: быстрые деньги, рисковая авантюра, знакомство. Но не позволяйте эмоциям и сиюминутным желаниям управлять решениями. Сохраняйте холодный рассудок.

Близнецы — карта Таро "Семерка Кубков"

"Семерка Кубков" говорит об иллюзиях и самообмане. До конца недели перед вами может появиться сразу несколько соблазнительных вариантов в работе, учебе или отношениях. Есть риск довериться человеку, который говорит красиво, но не имеет серьезных намерений. Также возможны ошибки из-за невнимательности или поспешных решений. Проверяйте информацию.

Лев — карта Таро "Рыцарь Жезлов"

В эти дни вы можете быть слишком азартны и импульсивны. Вас легко подбить на какую-то авантюру. Соблазн сделать что-то спонтанное будет очень сильным. Вы можете пойти на риск, резко изменить планы, потратить деньги на эмоциях. Но сейчас вам особенно внимательными стоит быть в делах, связанных с путешествиями, покупками и отношениями.

Рыбы — карта Таро "Луна"

Вам выпала загадочная и тревожная карта. Она указывает на скрытые страхи и сомнения. До конца недели вы можете столкнуться с неясной ситуацией, где трудно понять, кто говорит правду. Возможны тайны в отношениях, сплетни или недосказанность. Вы можете оправдывать человека или ситуацию, которая на самом деле вредит вам. Поэтому, доверяйте интуиции, не игнорируйте тревожные сигналы и берегите свое эмоциональное состояние.

