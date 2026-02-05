Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Таро предупреждают — эти знаки Зодиака должны сейчас остерегаться соблазнов

Таро предупреждают — эти знаки Зодиака должны сейчас остерегаться соблазнов

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 11:03
Какие знаки Зодиака должны остерегаться соблазнов до конца этой недели — Таро-прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: depositphotos.com

Порой жизнь подбрасывает не подарки, а настоящие испытания, замаскированные под заманчивые возможности. Внешне все выглядит невероятно, но за красивой оберткой может скрываться разочарование. Мистические карты Таро предупреждают, до конца этой недели 2-8 февраля четырем знакам Зодиака следует быть особенно бдительными.

Новини.LIVE рассказывает, кому карты Таро советуют избегать соблазнов до конца этой недели, чтобы не совершить роковую ошибку.

Реклама
Читайте также:
Овен — карта Таро "Дьявол"

"Дьявол" напрямую указывает вам на соблазны и зависимости, которые могут больно ударить. До 8 февраля вы рискуете столкнуться с предложением, которое будет казаться привлекательным: быстрые деньги, рисковая авантюра, знакомство. Но не позволяйте эмоциям и сиюминутным желаниям управлять решениями. Сохраняйте холодный рассудок.

Близнецы — карта Таро "Семерка Кубков"

"Семерка Кубков" говорит об иллюзиях и самообмане. До конца недели перед вами может появиться сразу несколько соблазнительных вариантов в работе, учебе или отношениях. Есть риск довериться человеку, который говорит красиво, но не имеет серьезных намерений. Также возможны ошибки из-за невнимательности или поспешных решений. Проверяйте информацию.

Лев — карта Таро "Рыцарь Жезлов"

В эти дни вы можете быть слишком азартны и импульсивны. Вас легко подбить на какую-то авантюру. Соблазн сделать что-то спонтанное будет очень сильным. Вы можете пойти на риск, резко изменить планы, потратить деньги на эмоциях. Но сейчас вам особенно внимательными стоит быть в делах, связанных с путешествиями, покупками и отношениями.

Рыбы — карта Таро "Луна"

Вам выпала загадочная и тревожная карта. Она указывает на скрытые страхи и сомнения. До конца недели вы можете столкнуться с неясной ситуацией, где трудно понять, кто говорит правду. Возможны тайны в отношениях, сплетни или недосказанность. Вы можете оправдывать человека или ситуацию, которая на самом деле вредит вам. Поэтому, доверяйте интуиции, не игнорируйте тревожные сигналы и берегите свое эмоциональное состояние.

Также предлагаем другие интересные пророчества карт Таро

Кому неделя 2-8 февраля принесет настоящий успех.

Кто должен беречь деньги до 8 февраля.

Каким знакам Зодиака последний месяц зимы принесет успех в сфере финансов.

Какие знаки Зодиака должны беречь здоровье в феврале.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации