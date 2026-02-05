Каким знакам Зодиака повезет в делах в ближайшее время — Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Первая половина февраля несет мощную энергию перемен, когда судьба будет подбрасывать особые шансы и скрытые возможности. По предсказанию мистических карт Таро, до 16 февраля пяти знакам Зодиака больше всего будет везти в работе, финансах, важных проектах и делах.

Новини.LIVE рассказывает, кому карты Таро предвещают удачу в делах в ближайшее время.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" говорит вам о неожиданном повороте судьбы, который может принести предложение, выгодный контракт или шанс на работе. Особенно повезет, если вы имеете творческую профессию или собственный бизнес.

Лев — карта Таро "Туз Пентаклей"

Вы сможете заработать больше. До 16 февраля возможна премия, вы можете что-то удачно продать или начать прибыльное дело. Также это удачное время для инвестиций, покупок и переговоров. Таро советуют не откладывать важные решения.

Весы — карта Таро "Маг"

"Маг" говорит о поддержке в делах и возможности проявить себя. Возможен успех в обучении, карьерном росте или запуске собственного проекта. Таро отмечают, результат будет зависеть от вашей активности и веры в себя.

Скорпион — карта Таро "Императрица"

"Императрица" обещает вам период развития и процветания. В ближайшее время вы можете получить выгоду от ранее предпринятых усилий. Это может быть повышение, новый клиент или удачное партнерство. Также карта указывает на поддержку со стороны влиятельного человека. Не бойтесь принимать помощь.

Козерог — карта Таро "Солнце"

"Солнце" — одна из самых сильных карт в колоде, которая символизирует победу, признание и радость от результатов. До 16 февраля вы можете завершить важное дело с максимальной прибылью или получить заслуженную награду. Смело заявляйте о своих достижениях.

