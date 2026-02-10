Какие знаки Зодиака начнут новую жизнь до конца февраля 2026 — Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

По предсказаниям мистических карт Таро, для многих знаков Зодиака конец февраля станет переломным моментом. Это будет время внутреннего перерождения, освобождения от страхов и начала нового этапа. Судьба подарит шанс начать с чистого листа.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака карты Таро пророчат новую счастливую жизнь до конца февраля.

Овен — карта Таро "Суд"

Уже с 12 февраля для вас наступает момент пробуждения. "Суд" говорит об освобождении от прошлых ошибок и принятии важных решений. Это может быть связано с работой, переездом или личными отношениями. Не откладывайте первые шаги. Если давно хотели что-то изменить, сейчас идеальный момент действовать.

Телец — карта Таро "Башня"

Уже с середины февраля вас ждут резкие, но необходимые перемены. "Башня" говорит о завершении того, что давно потеряло смысл. К концу зимы может завершиться сложный этап: токсичные отношения, неудачное сотрудничество или внутренний конфликт. Сначала это может показаться мучительным, но со временем вы поймете, что без этого не было бы развития. Не держитесь за то, что вас истощает.

Лев — карта Таро "Солнце"

Конец февраля станет для вас периодом возрождения через радость и уверенность в себе. "Солнце" говорит об успехе, признании и внутреннем свете. Вы почувствуете, что снова верите в себя. Возможен прорыв в карьере, приятные новости или укрепление личных отношений. Вас начнут замечать, поддерживать и ценить.

Скорпион — карта Таро "Смерть"

"Смерть" означает завершение старого этапа и глубокое перерождение. Для вас это знак того, что до конца февраля завершится важный жизненный цикл. Вы можете изменить работу, взгляды, стиль жизни или даже круг общения. Внутренне вы станете сильнее и спокойнее. Чем быстрее примете новую реальность, тем легче начнется новая жизнь.

Рыбы — карта Таро "Звезда"

Таро обещают вам возрождение через надежду и веру в себя. "Звезда" говорит об исцелении после сложного периода. С 15 февраля вы почувствуете, что большинство переживаний постепенно уходят в прошлое. Появятся новые мечты, идеи и желание двигаться вперед. Возможно приятное знакомство или важная поддержка. Доверяйте своей интуиции.

