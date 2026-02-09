Какие знаки Зодиака получат большие деньги 9-15 февраля 2026 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: dreamstime.com

Новая неделя с 9 по 15 февраля станет временем освобождения от страхов и движения вперед. По предсказанию карт Таро, особенно благоприятным этот период будет для пяти знаков Зодиака. Их ждут новые финансовые возможности и прибыли.

Кто же из представителей зодиакального круга уже в ближайшее время получит финансовый успех, узнавайте далее в статье Новини.LIVE.

Телец — карты Таро "Паж Кубков" и "Семерка Кубков" (перевернутые)

Для вас неделя с 9 по 15 февраля станет временем восстановления веры в собственные силы. Влияние Венеры усиливает вашу привлекательность в деловых делах, поэтому эта неделя благоприятна для переговоров, новых сделок и дополнительных источников дохода. Карты в перевернутом положении указывают на борьбу между сомнениями и интуицией. Вы можете недооценивать себя и свои возможности, хотя на самом деле находитесь в выгодной позиции. Денежный успех придет, если вы перестанете сравнивать себя с другими.

Лев — карты Таро "Король Жезлов" и "Тройка Пентаклей" (перевернутая)

Карты Таро говорят о силе характера и самостоятельности. Вы привыкли полагаться только на себя и часто берете на себя больше, чем нужно. Однако именно это сделало вас сильнее и подготовило к новому финансовому этапу. На этой неделе возможно признание ваших заслуг, появление перспективных предложений или рост доходов. Используйте свой лидерский потенциал, ведь он станет основой материального успеха.

Дева — карты Таро "Семерка Жезлов" и "Паж Пентаклей" (перевернутые)

Карты, которые вам выпали, свидетельствуют об усталости и сомнениях в собственных силах. В последнее время вы могли чувствовать, что усилия не приносят желаемого результата. Но именно сейчас вы находитесь очень близко к финансовому прорыву. Все трудности были необходимым этапом, который закалил вас и научил терпению. Уже на этой неделе возможны приятные новости, связанные с деньгами.

Скорпион — карта Таро "Туз Жезлов"

Вы являетесь главным фаворитом недели. "Туз Жезлов" говорит о новом начале, возможности, которые могут изменить финансовое положение. Может появиться новая идея, работа, бизнес-проект или предложение, которое будет иметь большой потенциал. Вы четко почувствуете, в каком направлении стоит двигаться, чтобы достичь материального роста.

Козерог — карты Таро "Девятка Мечей" и "Суд" (перевернутые)

Эта неделя освободит вас от плохих мыслей и страхов. Долгое время вы могли сдерживать себя из-за сомнений и переживаний, но сейчас наступает важный момент. В период с 9 по 15 февраля вы начнете по-другому смотреть на свои возможности и перестанете обесценивать собственные достижения. Это сразу отразится на финансовой сфере, ведь появятся новые перспективы и уверенность в завтрашнем дне.

