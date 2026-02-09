Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Этим знакам Зодиака Таро пророчат большие прибыли до 15 февраля

Этим знакам Зодиака Таро пророчат большие прибыли до 15 февраля

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 12:04
Какие знаки Зодиака получат большие деньги 9-15 февраля 2026 — Таро прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: dreamstime.com

Новая неделя с 9 по 15 февраля станет временем освобождения от страхов и движения вперед. По предсказанию карт Таро, особенно благоприятным этот период будет для пяти знаков Зодиака. Их ждут новые финансовые возможности и прибыли.

Кто же из представителей зодиакального круга уже в ближайшее время получит финансовый успех, узнавайте далее в статье Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Телец — карты Таро "Паж Кубков" и "Семерка Кубков" (перевернутые)

Для вас неделя с 9 по 15 февраля станет временем восстановления веры в собственные силы. Влияние Венеры усиливает вашу привлекательность в деловых делах, поэтому эта неделя благоприятна для переговоров, новых сделок и дополнительных источников дохода. Карты в перевернутом положении указывают на борьбу между сомнениями и интуицией. Вы можете недооценивать себя и свои возможности, хотя на самом деле находитесь в выгодной позиции. Денежный успех придет, если вы перестанете сравнивать себя с другими.

Лев — карты Таро "Король Жезлов" и "Тройка Пентаклей" (перевернутая)

Карты Таро говорят о силе характера и самостоятельности. Вы привыкли полагаться только на себя и часто берете на себя больше, чем нужно. Однако именно это сделало вас сильнее и подготовило к новому финансовому этапу. На этой неделе возможно признание ваших заслуг, появление перспективных предложений или рост доходов. Используйте свой лидерский потенциал, ведь он станет основой материального успеха.

Дева — карты Таро "Семерка Жезлов" и "Паж Пентаклей" (перевернутые)

Карты, которые вам выпали, свидетельствуют об усталости и сомнениях в собственных силах. В последнее время вы могли чувствовать, что усилия не приносят желаемого результата. Но именно сейчас вы находитесь очень близко к финансовому прорыву. Все трудности были необходимым этапом, который закалил вас и научил терпению. Уже на этой неделе возможны приятные новости, связанные с деньгами.

Скорпион — карта Таро "Туз Жезлов"

Вы являетесь главным фаворитом недели. "Туз Жезлов" говорит о новом начале, возможности, которые могут изменить финансовое положение. Может появиться новая идея, работа, бизнес-проект или предложение, которое будет иметь большой потенциал. Вы четко почувствуете, в каком направлении стоит двигаться, чтобы достичь материального роста.

Козерог — карты Таро "Девятка Мечей" и "Суд" (перевернутые)

Эта неделя освободит вас от плохих мыслей и страхов. Долгое время вы могли сдерживать себя из-за сомнений и переживаний, но сейчас наступает важный момент. В период с 9 по 15 февраля вы начнете по-другому смотреть на свои возможности и перестанете обесценивать собственные достижения. Это сразу отразится на финансовой сфере, ведь появятся новые перспективы и уверенность в завтрашнем дне.

Также предлагаем другие интересные пророчества карт Таро

Каким знакам Зодиака особенно будет везти в делах до 16 февраля.

Какие знаки Зодиака должны внимательно относиться к здоровью в феврале.

Каким знакам Зодиака февраль принесет успех в сфере финансов.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака карты Таро
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации