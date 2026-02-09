Видео
Україна
Видео

Счастье свалится на голову трех знаков Зодиака уже на этой неделе

Счастье свалится на голову трех знаков Зодиака уже на этой неделе

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 11:04
Какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми на этой неделе, 9-15 февраля 2026
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Вселенная готовит серьезные изменения с 9 по 15 февраля. Главным событием недели станет переход Сатурна в знак Овна 13 февраля. Этот транзит запускает новый этап, который продлится до апреля 2028 года, и будет влиять на важные жизненные решения. Все, что человек начнет в этот период, будет иметь прочный фундамент на годы вперед. Как отмечают астрологи, особенно благоприятным это время будет для трех знаков Зодиака. Именно они получат настоящий подарок судьбы.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, каким знакам Зодиака эта неделя 9-15 февраля подарит настоящее счастье.

Рак

На этой неделе вы будете чувствовать уверенность и внутренний подъем. Уже с 10 февраля Венера переходит в знак Рыб, активируя сферы любви и творчества. Личные отношения будут гармоничными и теплыми. В вашей жизни могут появиться неожиданные предложения, новые перспективы в работе или учебе. Многие мечты, над которыми вы работали раньше, начнут постепенно воплощаться.

Лев

На этой неделе важно сосредоточиться на планировании, не бояться сложной работы. Именно сейчас вы имеете шанс заложить основу будущего благополучия и стабильности. С 13 февраля Сатурн входит в Овна, активизируя сферу амбиций и больших планов. Энергия этого транзита будет способствовать формированию ответственного подхода к жизни, карьере и личному развитию. Это период, когда мечты нуждаются в четкой стратегии.

Близнецы

Эта неделя будет благоприятна для пересмотра жизненных приоритетов. Именно сейчас стоит вернуться к забытым мечтам. Ключевым событием недели станет соединение Луны с Плутоном в Водолее 15 февраля. Это астрологическое событие будет способствовать очищению от старых страхов, сомнений и ограничений. Вам откроется путь к глубоким внутренним изменениям, а интуиция будет особенно сильной.

