Які знаки Зодіаку будуть найщасливішими на цьому тижні, 9-15 лютого 2026

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Всесвіт готує серйозні зміни з 9 по 15 лютого. Головною подією тижня стане перехід Сатурна в знак Овна 13 лютого. Цей транзит запускає новий етап, який триватиме до квітня 2028 року, і впливатиме на важливі життєві рішення. Усе, що людина почне в цей період, матиме міцний фундамент на роки вперед. Як наголошують астрологи, особливо сприятливим цей час буде для трьох знаків Зодіаку. Саме вони отримають справжній подарунок долі.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, яким знакам Зодіаку цей тиждень 9-15 лютого подарує справжнє щастя.

Реклама

Читайте також:

Рак

На цьому тижні ви відчуватимете впевненість та внутрішнє піднесення. Вже з 10 лютого Венера переходить у знак Риб, активуючи сфери кохання та творчості. Особисті стосунки будуть гармонійними та теплими. У вашому житті можуть з'явитися несподівані пропозиції, нові перспективи в роботі або навчанні. Багато мрій, над якими ви працювали раніше, почнуть поступово втілюватися.

Лев

На цьому тижні важливо зосередитися на плануванні, не боятися складної роботи. Саме зараз ви маєте шанс закласти основу майбутнього добробуту та стабільності. З 13 лютого Сатурн входить в Овна, активізуючи сферу амбіцій та великих планів. Енергія цього транзиту сприятиме формуванню відповідального підходу до життя, кар'єри та особистого розвитку. Це період, коли мрії потребують чіткої стратегії.

Близнюки

Цей тиждень буде сприятливий для перегляду життєвих пріоритетів. Саме зараз варто повернутися до забутих мрій. Ключовою подією тижня стане з'єднання Місяця з Плутоном у Водолії 15 лютого. Ця астрологічна подія сприятиме очищенню від старих страхів, сумнівів і обмежень. Вам відкриється шлях до глибоких внутрішніх змін, а інтуїція буде особливо сильною.

Також ділимося іншими цікавими прогнозами астрологів

Яким знакам Зодіаку варто готуватися до великих змін у сімейному житті у перший місяць зими.

Які знаки Зодіаку забудуть про самотність у лютому.

Кому зі знаків Зодіаку 2026 рік подарує подорож мрії.