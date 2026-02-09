Які знаки Зодіаку отримають великі гроші 9-15 лютого 2026 — Таро прогноз

Ворожіння на картах Таро. Фото: dreamstime.com

Новий тиждень з 9 по 15 лютого стане часом звільнення від страхів та руху вперед. За віщуванням карт Таро, особливо сприятливим цей період буде для п'ятьох знаків Зодіаку. На них чекають нові фінансові можливості та прибутки.

Хто ж з представників зодіакального кола вже найближчим часом здобуде фінансовий успіх, дізнавайтесь далі у статті Новини.LIVE.

Телець — карти Таро "Паж Кубків" і "Сімка Кубків" (перевернуті)

Для вас тиждень з 9 по 15 лютого стане часом відновлення віри у власні сили. Вплив Венери посилює вашу привабливість у ділових справах, тому цей тиждень сприятливий для переговорів, нових угод і додаткових джерел доходу. Карти у перевернутому положенні вказують на боротьбу між сумнівами та інтуїцією. Ви можете недооцінювати себе та свої можливості, хоча насправді перебуваєте у вигідній позиції. Грошовий успіх прийде, якщо ви перестанете порівнювати себе з іншими.

Лев — карти Таро "Король Жезлів" та "Трійка Пентаклів" (перевернута)

Карти Таро кажуть про силу характеру та самостійність. Ви звикли покладатися лише на себе й часто берете на себе більше, ніж потрібно. Проте саме це зробило вас сильнішими та підготувало до нового фінансового етапу. Цього тижня можливе визнання ваших заслуг, поява перспективних пропозицій або зростання доходів. Використовуйте свій лідерський потенціал, адже він стане основою матеріального успіху.

Діва — карти Таро "Сімка Жезлів" і "Паж Пентаклів" (перевернуті)

Карти, що вам випали, свідчать про втому та сумніви у власних силах. Останнім часом ви могли відчувати, що зусилля не приносять бажаного результату. Але саме зараз ви перебуваєте дуже близько до фінансового прориву. Усі труднощі були необхідним етапом, який загартував вас і навчив терпінню. Уже цього тижня можливі приємні новини, пов'язані з грошима.

Скорпіон — карта Таро "Туз Жезлів"

Ви є головним фаворитом тижня. "Туз Жезлів" говорить про новий початок, можливості, які можуть змінити фінансове становище. Може з'явитися нова ідея, робота, бізнес-проєкт або пропозиція, що матиме великий потенціал. Ви чітко відчуєте, у якому напрямку варто рухатися, щоб досягти матеріального зростання.

Козеріг — карти Таро "Дев'ятка Мечів" і "Суд" (перевернуті)

Цей тиждень звільнить вас від поганих думок та страхів. Довгий час ви могли стримувати себе через сумніви та переживання, але зараз настає важливий момент. У період з 9 по 15 лютого ви почнете по-іншому дивитися на свої можливості та перестанете знецінювати власні досягнення. Це одразу відобразиться на фінансовій сфері, адже з'являться нові перспективи і впевненість у завтрашньому дні.

