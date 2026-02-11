Видео
Україна
Видео

Главная Праздники Эти знаки Зодиака вот-вот войдут в новую эру романтики по Таро

Эти знаки Зодиака вот-вот войдут в новую эру романтики по Таро

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 12:03
Какие знаки Зодиака войдут в новую эру романтики до конца зимы 2026 — Таро-прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: dreamstime.com

Зима 2026 года близится к своему завершению, но ей есть еще чем удивить. По предсказанию карт Таро, четыре знака Зодиака ждут неожиданные сюрпризы в сфере любви. Для некоторых этот период станет новым стартом, для других — шансом на счастье.

Новини.LIVE делится раскладом мистических карт Таро, который откроет, кому же из знаков Зодиака судьба готовит новые чувства до конца зимы 2026.

Четыре знака Зодиака, которые стоят на пороге новой романтической эры

Рак — карта Таро "Двойка Кубков"

Вам выпала одна из самых романтичных карт, символизирующая взаимность и гармоничный союз. До конца февраля вас ждет знакомство. Вероятно, что человек появится через друзей или работу. Если же вы уже в отношениях, вы перейдете на совершенно другой уровень доверия и искренности. Возможно предложение о совместном будущем, серьезный разговор или неожиданное признание. Не бойтесь открывать сердце.

Весы — карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)

"Влюбленные" в перевернутом виде говорит о важном выборе в любви. Перед вами предстанет ситуация, которая заставит пересмотреть свои чувства. До конца зимы вы можете оказаться между прошлым и будущим. Таро советуют не принимать решений в спешке. Сейчас важно честно ответить себе, чего вы хотите на самом деле. Выбирайте честно.

Скорпион — карта Таро "Туз Жезлов"

"Туз Жезлов" говорит о сильном влечении и ярких эмоциях. К концу зимы в вашу жизнь может ворваться человек, который буквально зажжет вас изнутри. Возможен роман, который начнется внезапно: через путешествие, соцсети или неожиданную встречу. Эти отношения будут эмоциональными, живыми, наполненными желанием и драйвом. Но важно не потерять контроль и не спешить с обещаниями.

Водолей — карта Таро "Звезда" (перевернутая)

Перевернутая "Звезда" говорит вам о восстановлении после разочарований. Это знак того, что перед новой любовью вам нужно исцелить старые раны. К концу февраля в вашей жизни может появиться человек, который поможет вам снова поверить в романтику. Но сначала вы можете сомневаться и держать дистанцию. Новая любовь придет тогда, когда вы перестанете жить прошлыми обидами.

гороскоп Астрология знаки Зодиака любовь карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
