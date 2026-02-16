Які знаки Зодіаку отримають шалену удачу з 16 по 22 лютого 2026 за Таро

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Цей тиждень несе із собою потужну енергію змін та обіцяє багатьом представникам зодіакального кола несподівані подарунки долі. За віщуванням карт Таро, особливо щаститиме п'ятьом знакам Зодіаку. Для них цей період стане успішним у сферах фінансів, кар'єри та кохання.

Новини.LIVE розповідає, кому ж зі знаків Зодіаку карти Таро віщують особливу удачу з 16 по 22 лютого.

Реклама

Читайте також:

Телець — карта Таро "Колесо Фортуни"

Вам випав головний символ удачі. З 16 по 22 лютого ви можете несподівано отримати додатковий дохід, вигідну пропозицію або шанс змінити напрямок у кар'єрі. Також імовірні приємні новини, пов'язані з документами чи фінансами. Не відмовляйтеся від можливостей через страх.

Діва — карта Таро "Сонце"

Для вас цей тиждень буде наповнений радістю, підтримкою та приємними подіями. Ви можете отримати похвалу від керівництва, визнання у важливій справі або несподівану фінансову винагороду. В особистому житті можливі романтичні сюрпризи та теплі зізнання. Показуйте себе, не ховайте свої таланти.

Терези — карта Таро "Туз Пентаклів"

Вам випала карта нових фінансових можливостей і стабільності. З 16 по 22 лютого можливий новий дохід, вигідна угода або перспектива довгострокового заробітку. Хтось може запропонувати вам співпрацю або підробіток. Також це буде сприятливий час для покупок, інвестицій та вкладень у себе. Не бійтеся брати відповідальність за нові фінансові рішення.

Скорпіон — карта Таро "Маг" (перевернута)

"Маг" у перевернутому вигляді говорить про приховані можливості. Спершу вам здаватиметься, що цей тиждень звичайнісінький, але саме він готує особливі сюрпризи. Можлива перемога у складній справі, вирішення старої проблеми або успішні переговори. Також ви можете розкрити чиюсь нещирість і вчасно уникнути помилки. Довіряйте своєму досвіду та інтуїції.

Риби — карта Таро "Зірка"

Цей тиждень буде багатим на гарні новини та події, що надихатимуть. Ви маєте шанс здійснити давню мрію. Можлива приємна звістка від близької людини або прорив у творчості. Також це буде сприятливий час для оздоровлення та відновлення сил. Саме зараз важливо зробити перший крок назустріч світлому майбутньому.

Також пропонуємо інші цікаві пророцтва карт Таро

Кому зі знаків Зодіаку молодий Місяць 17 лютого принесе фінансову удачу.

Хто увійде в нову еру романтики до кінця лютого 2026.

Які знаки Зодіаку почнуть нове життя до кінця цієї зими.