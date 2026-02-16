Відео
Головна Свята Таро віщують казкову удачу п'ятьом знакам Зодіаку на цьому тижні

Таро віщують казкову удачу п'ятьом знакам Зодіаку на цьому тижні

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 11:03
Які знаки Зодіаку отримають шалену удачу з 16 по 22 лютого 2026 за Таро
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Цей тиждень несе із собою потужну енергію змін та обіцяє багатьом представникам зодіакального кола несподівані подарунки долі. За віщуванням карт Таро, особливо щаститиме п'ятьом знакам Зодіаку. Для них цей період стане успішним у сферах фінансів, кар'єри та кохання. 

Новини.LIVE розповідає, кому ж зі знаків Зодіаку карти Таро віщують особливу удачу з 16 по 22 лютого.

Телець — карта Таро "Колесо Фортуни"

Вам випав головний символ удачі. З 16 по 22 лютого ви можете несподівано отримати додатковий дохід, вигідну пропозицію або шанс змінити напрямок у кар'єрі. Також імовірні приємні новини, пов'язані з документами чи фінансами. Не відмовляйтеся від можливостей через страх.

Діва — карта Таро "Сонце"

Для вас цей тиждень буде наповнений радістю, підтримкою та приємними подіями. Ви можете отримати похвалу від керівництва, визнання у важливій справі або несподівану фінансову винагороду. В особистому житті можливі романтичні сюрпризи та теплі зізнання. Показуйте себе, не ховайте свої таланти.

Терези — карта Таро "Туз Пентаклів"

Вам випала карта нових фінансових можливостей і стабільності. З 16 по 22 лютого можливий новий дохід, вигідна угода або перспектива довгострокового заробітку. Хтось може запропонувати вам співпрацю або підробіток. Також це буде сприятливий час для покупок, інвестицій та вкладень у себе. Не бійтеся брати відповідальність за нові фінансові рішення.

Скорпіон — карта Таро "Маг" (перевернута)

"Маг" у перевернутому вигляді говорить про приховані можливості. Спершу вам здаватиметься, що цей тиждень звичайнісінький, але саме він готує особливі сюрпризи. Можлива перемога у складній справі, вирішення старої проблеми або успішні переговори. Також ви можете розкрити чиюсь нещирість і вчасно уникнути помилки. Довіряйте своєму досвіду та інтуїції.

Риби — карта Таро "Зірка"

Цей тиждень буде багатим на гарні новини та події, що надихатимуть. Ви маєте шанс здійснити давню мрію. Можлива приємна звістка від близької людини або прорив у творчості. Також це буде сприятливий час для оздоровлення та відновлення сил. Саме зараз важливо зробити перший крок назустріч світлому майбутньому.

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку удача карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
