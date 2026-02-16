Какие знаки Зодиака получат безумную удачу с 16 по 22 февраля 2026 по Таро

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Эта неделя несет с собой мощную энергию перемен и обещает многим представителям зодиакального круга неожиданные подарки судьбы. По предсказанию карт Таро, особенно повезет пяти знакам Зодиака. Для них этот период станет успешным в сферах финансов, карьеры и любви.

Новини.LIVE рассказывает, кому же из знаков Зодиака карты Таро предвещают особую удачу с 16 по 22 февраля.

Телец — карта Таро "Колесо Фортуны"

Вам выпал главный символ удачи. С 16 по 22 февраля вы можете неожиданно получить дополнительный доход, выгодное предложение или шанс сменить направление в карьере. Также вероятны приятные новости, связанные с документами или финансами. Не отказывайтесь от возможностей из-за страха.

Дева — карта Таро "Солнце"

Для вас эта неделя будет наполнена радостью, поддержкой и приятными событиями. Вы можете получить похвалу от руководства, признание в важном деле или неожиданное финансовое вознаграждение. В личной жизни возможны романтические сюрпризы и теплые признания. Показывайте себя, не прячьте свои таланты.

Весы — карта Таро "Туз Пентаклей"

Вам выпала карта новых финансовых возможностей и стабильности. С 16 по 22 февраля возможен новый доход, выгодная сделка или перспектива долгосрочного заработка. Кто-то может предложить вам сотрудничество или подработку. Также это будет благоприятное время для покупок, инвестиций и вложений в себя. Не бойтесь брать ответственность за новые финансовые решения.

Скорпион — карта Таро "Маг" (перевернутая)

"Маг" в перевернутом виде говорит о скрытых возможностях. Сначала вам будет казаться, что эта неделя самая обычная, но именно она готовит особые сюрпризы. Возможна победа в сложном деле, решение старой проблемы или успешные переговоры. Также вы можете раскрыть чью-то неискренность и вовремя избежать ошибки. Доверяйте своему опыту и интуиции.

Рыбы — карта Таро "Звезда"

Эта неделя будет богатой на хорошие новости и события, которые будут вдохновлять. Вы имеете шанс осуществить давнюю мечту. Возможно приятное известие от близкого человека или прорыв в творчестве. Также это будет благоприятное время для оздоровления и восстановления сил. Именно сейчас важно сделать первый шаг навстречу светлому будущему.

