Главная Праздники Последнее новолуние зимы 2026 озолотит эти знаки Зодиака по Таро

Последнее новолуние зимы 2026 озолотит эти знаки Зодиака по Таро

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 11:03
Каким знакам Зодиака последнее новолуние зимы 2026 подарит денежную удачу — Таро-прогноз
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро пророчат: последняя молодая Луна зимы 2026 года, которая приходится на 17 февраля, открывает мощный денежный портал для четырех знаков Зодиака. Это будет время, когда судьба будет подбрасывать новые возможности и идеи для обогащения.

Новини.LIVE рассказывает, кому же из знаков Зодиака карты Таро пророчат денежную удачу.

Знаки Зодиака, которым новолуние 17 февраля принесет финансовый достаток

Овен — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" указывает на неожиданные деньги, бонусы, премии или выигрыш. Возможно, вы получите предложение, которое сначала не воспримете серьезно, но именно оно принесет прибыль. В ближайшие дни после новолуния стоит внимательно читать письма, сообщения и рабочие предложения. Не отказывайтесь от новых проектов из-за страха риска. Удача будет на вашей стороне.

Телец — карта Таро "Туз Пентаклей" (перевернутая)

Новолуние принесет вам шанс улучшить финансовое положение, но только при условии правильного поведения. Перевернутый "Туз Пентаклей" говорит о риске упустить выгодное предложение из-за сомнений или лени. Вы можете получить шанс на дополнительный заработок, подработку или инвестицию. Поэтому, внимательно анализируйте все финансовые предложения после 17 февраля.

Лев — карта Таро "Император"

Последнее новолуние зимы станет моментом, когда вы можете укрепить свое финансовое положение. "Император" символизирует стабильность, повышение доходов и влиятельных покровителей. Вы можете получить повышение, выгодный контракт или поддержку от руководства. В этот период стоит проявить лидерские качества. Чем увереннее вы будете действовать, тем большим будет финансовый результат.

Скорпион — карта Таро "Луна" (перевернутая)

Новолуние 17 февраля поможет пересмотреть бюджет. "Луна" в перевернутом положении означает выход из иллюзий, осознание истинной ценности денег. Вы можете понять, куда на самом деле утекают ваши средства, или разоблачить невыгодную сделку. Также возможен возврат долгов или выплата, на которую вы уже не надеялись. Интуиция сейчас ваш главный союзник.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
