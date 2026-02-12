Відео
Головна Свята Останній молодик зими 2026 озолотить ці знаки Зодіаку за Таро

Останній молодик зими 2026 озолотить ці знаки Зодіаку за Таро

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 11:03
Яким знакам Зодіаку останній молодик зими 2026 подарує грошову удачу — Таро-прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро віщують: останній молодий Місяць зими 2026 року, який припадає на 17 лютого, відкриває потужний грошовий портал для чотирьох знаків Зодіаку. Це буде час, коли доля підкидатиме нові можливості та ідеї для збагачення.

Новини.LIVE розповідає, кому ж зі знаків Зодіаку карти Таро пророкують грошову удачу. 

Знаки Зодіаку, яким молодик 17 лютого принесе фінансовий достаток

Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" вказує на несподівані гроші, бонуси, премії або виграш. Можливо, ви отримаєте пропозицію, яку спочатку не сприймете серйозно, але саме вона принесе прибуток. У найближчі дні після молодика варто уважно читати листи, повідомлення та робочі пропозиції. Не відмовляйтеся від нових проєктів через страх ризику. Удача буде на вашому боці.

Телець — карта Таро "Туз Пентаклів" (перевернута)

Молодий Місяць принесе вам шанс покращити фінансове становище, але лише за умови правильної поведінки. Перевернутий "Туз Пентаклів" говорить про ризик втратити вигідну пропозицію через сумніви або лінь. Ви можете отримати шанс на додатковий заробіток, підробіток або інвестицію. Тож, уважно аналізуйте всі фінансові пропозиції після 17 лютого.

Лев — карта Таро "Імператор"

Останній молодик зими стане моментом, коли ви можете зміцнити своє фінансове положення. "Імператор" символізує стабільність, підвищення доходів і впливових покровителів. Ви можете отримати підвищення, вигідний контракт або підтримку від керівництва. У цей період варто проявити лідерські якості. Чим впевненіше ви діятимете, тим більшим буде фінансовий результат.

Скорпіон — карта Таро "Місяць" (перевернута)

Молодик 17 лютого допоможе переглянути бюджет. "Місяць" у перевернутому положенні означає вихід з ілюзій, усвідомлення справжньої цінності грошей. Ви можете зрозуміти, куди насправді витікають ваші кошти, або викрити невигідну угоду. Також можливе повернення боргів або виплата, на яку ви вже не сподівалися. Інтуїція зараз ваш головний союзник.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
