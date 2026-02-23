Відео
Чотири знаки Зодіаку купатимуться в удачі цього тижня за Таро

Дата публікації: 23 лютого 2026 11:03
Які знаки Зодіаку отримають шалену удачу до кінця лютого 2026 — Таро-прогноз
Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Останній тиждень лютого добігає кінця. Але ці зимові дні ще здатні здивувати. Містичні карти Таро віщують чотирьом знакам Зодіаку період гучних новин, вигідних пропозицій і рішень, що здатні змінити долю. 

Новини.LIVE розповідає, хто ж з представників зодіакального кола опинився у списку головних щасливчиків в останній тиждень зими.

Читайте також:
Близнюки — карта Таро "Колесо Фортуни"

Вам випала одна з найсильніших карт у Таро. Вона говорить про різкий поворот подій, що обернеться на вашу користь. На цьому тижні можливі несподівані новини щодо роботи, фінансів або важливої домовленості. Саме у цей період вам треба бути активними та діяти рішуче.

Терези — карта Таро "Сонце" (перевернута)

Перевернуте "Сонце" — це не про втрату радості, а про зняття внутрішніх обмежень. Вам пощастить там, де ви раніше сумнівалися у собі. Цей тиждень сприятливий для публічних виступів або важливих розмов, подачі резюме чи запуску власної ідеї. Ну соромтеся проявити себе.

Скорпіон — карта Таро "Туз Пентаклів"

"Туз Пентаклів" говорить про нове джерело доходу, премію або вигідну покупку. Гроші прийдуть через вашу ініціативу. Таро радять уважно перевіряти пошту і повідомлення, не ігнорувати дзвінки.

Водолій — карта Таро "Шістка Жезлів" (перевернута)

Перевернута "Шістка Жезлів" каже про приховану перемогу. Можливі завершення складної справи на вашу користь, внутрішнє рішення, яке нарешті звільнить вас від тиску. Таро радять не афішувати свої плани завчасно. Ваш успіх буде особливо сильним, якщо ви збережете інтригу.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
