Які знаки Зодіаку отримають шалену удачу до кінця лютого 2026 — Таро-прогноз

Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Останній тиждень лютого добігає кінця. Але ці зимові дні ще здатні здивувати. Містичні карти Таро віщують чотирьом знакам Зодіаку період гучних новин, вигідних пропозицій і рішень, що здатні змінити долю.

Новини.LIVE розповідає, хто ж з представників зодіакального кола опинився у списку головних щасливчиків в останній тиждень зими.

Реклама

Читайте також:

Близнюки — карта Таро "Колесо Фортуни"

Вам випала одна з найсильніших карт у Таро. Вона говорить про різкий поворот подій, що обернеться на вашу користь. На цьому тижні можливі несподівані новини щодо роботи, фінансів або важливої домовленості. Саме у цей період вам треба бути активними та діяти рішуче.

Терези — карта Таро "Сонце" (перевернута)

Перевернуте "Сонце" — це не про втрату радості, а про зняття внутрішніх обмежень. Вам пощастить там, де ви раніше сумнівалися у собі. Цей тиждень сприятливий для публічних виступів або важливих розмов, подачі резюме чи запуску власної ідеї. Ну соромтеся проявити себе.

Скорпіон — карта Таро "Туз Пентаклів"

"Туз Пентаклів" говорить про нове джерело доходу, премію або вигідну покупку. Гроші прийдуть через вашу ініціативу. Таро радять уважно перевіряти пошту і повідомлення, не ігнорувати дзвінки.

Водолій — карта Таро "Шістка Жезлів" (перевернута)

Перевернута "Шістка Жезлів" каже про приховану перемогу. Можливі завершення складної справи на вашу користь, внутрішнє рішення, яке нарешті звільнить вас від тиску. Таро радять не афішувати свої плани завчасно. Ваш успіх буде особливо сильним, якщо ви збережете інтригу.

Раніше ми ділилися з вами, кому зі знаків Зодіаку кінець лютого принесе романтику та особливі сюрпризи у життя.

Нагадаємо, ми розповідали, для кого зі знаків Зодіаку березень стане часом великих прибутків та фінансової удачі.

Також вам буде цікаво дізнатися, хто зі знаків Зодіаку ризикує стикнутися з фінансовими проблемами вже у перший місяць весни.