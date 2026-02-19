Видео
Эти знаки Зодиака получат большие прибыли в марте 2026 за Таро

Дата публикации 19 февраля 2026 15:43
Таро-гороскоп на март 2026 — какие знаки Зодиака заработают большие деньги
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Март принесет новые финансовые возможности некоторым знакам Зодиака. Как пророчат мистические карты Таро, прибыли этих счастливчиков могут превзойти самые смелые ожидания. Но, только если использовать это время максимально мудро.

Кому же карты Таро обещают большие прибыли в первый месяц весны и как не упустить этот уникальный шанс, читайте в статье Новини.LIVE.

Телец — карта Таро "Девятка Пентаклей

"Девятка Пентаклей" говорит о результатах ваших предыдущих стараний: возможна премия на работе, выгодная сделка или дополнительный доход от хобби. Именно в марте стоит инвестировать время и деньги в свои знания и навыки. Курсы, тренинги, новое оборудование для работы принесут ощутимую прибыль в будущем.

Лев — карта Таро "Король Пентаклей"

"Король Пентаклей" обещает вам период успеха в карьере и бизнесе. Вы сможете заключить выгодные контракты или получить серьезные финансовые предложения. Таро советуют доверять своей интуиции и брать на себя ответственность.

Дева — карта Таро "Четверка Мечей" (перевернутая)

Перевернутая "Четверка Мечей" намекает вам на необходимость действовать быстро и смело. В марте не стоит откладывать дела на потом, особенно если они связаны с финансами. Решительность поможет найти дополнительный источник дохода или воспользоваться возможностью подняться по карьерной лестнице.

Скорпион — карта Таро "Тройка Пентаклей"

В марте вы получите шанс заработать благодаря сотрудничеству и командной работе. "Тройка Пентаклей" показывает, что проекты, которые требуют внимания к деталям, принесут значительный доход. Таро советуют не бояться просить помощи и консультироваться с опытными людьми — это ускорит финансовый успех.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака март карты Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
