Які знаки Зодіаку поринуть у кохання з головою до кінця лютого 2026

Завдяки унікальному об'єднанню Сонця, Меркурія, Венери та Північного вузла у Рибах останній тиждень лютого буде наповнений енергією романтики та ніжності. Особливо яскраво це відчують п'ять знаків Зодіаку. Цей період принесе їм шанс переосмислити стосунки, зцілити старі рани та відкрити серце для щирих почуттів.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому з представників зодіакального кола чекати на потужну хвилю романтики та пристрасті з 23 по 28 лютого.

Стрілець

Для вас настає момент сміливих рішень у коханні. Перша чверть Місяця у Близнюках підштовхуватиме до активних кроків. Якщо ви готові до кохання, покажіть це. Не залишайте місця для двозначностей, а говоріть прямо про свої наміри. Якщо ви самотні, це сприятливий період зробити перший крок: написати повідомлення, оновити профіль у соцмережах, запросити на побачення або чесно зізнатися у симпатії.

Діва

З 26 лютого Меркурій у Рибах переходить у ретроградний рух. Це особливо сильно зачепить вашу сферу стосунків та кохання. Ви зможете проаналізувати, що відбувалося у стосунках останні місяці або навіть роки. З'явиться розуміння: чи варто поглиблювати союз, чи настав час поставити крапку без жалю. Можливе повернення людини з минулого. Водночас астрологи наголошують, не поспішайте з радикальними рішеннями, а використайте цей час для відвертої розмови.

Скорпіон

Наприкінці лютого відбудеться з'єднання Меркурія та Венери у Рибах, що вплине на вашу сферу кохання надзвичайно потужно. У цей період про себе може нагадати минуле: через повідомлення, зустріч або навіть спогади. Можливі відновлення стосунків або глибока розмова, що розставить усе по місцях. Якщо у вас є кохана людина, союз може перейти на новий рівень, з більшою довірою та емоційною глибиною. Якщо ви самотні, зверніть увагу на нові знайомства, які можуть перерости у щось більше.

Рак

Для вас на цьому тижні відкривається нова сторінка в коханні. З'єднання Венери з Північним вузлом у Рибах активує доленосні події у романтичній сфері. Ви відчуєте, що рухаєтеся в правильному напрямку. Це може бути новий етап у вже існуючих стосунках — спільні плани, переїзд, серйозна розмова про майбутнє. А для самотніх Раків — несподівана зустріч, яка змінить погляд на кохання. Дозвольте собі вийти за межі рутини, а також інвестуйте у власний розвиток — саме це притягує любов.

Терези

27 лютого напружений аспект між Марсом у Водолії та Ураном у Тельці створить переломний момент у коханні. Це не спокійний період, але дуже важливий особисто для вас. У стосунках може статися різка розмова або несподіване рішення. Якщо ви самотні, з'явиться імпульс діяти сміливо. Іноді зміни це саме те, що відкриває двері до справжнього кохання. Слухайте інтуїцію перед важливим кроком.

