Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята П'ять знаків Зодіаку накриє хвилею кохання до кінця лютого 2026

П'ять знаків Зодіаку накриє хвилею кохання до кінця лютого 2026

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 13:01
Які знаки Зодіаку поринуть у кохання з головою до кінця лютого 2026
Гороскоп для п'ятьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Завдяки унікальному об'єднанню Сонця, Меркурія, Венери та Північного вузла у Рибах останній тиждень лютого буде наповнений енергією романтики та ніжності. Особливо яскраво це відчують п'ять знаків Зодіаку. Цей період принесе їм шанс переосмислити стосунки, зцілити старі рани та відкрити серце для щирих почуттів.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому з представників зодіакального кола чекати на потужну хвилю романтики та пристрасті з 23 по 28 лютого.

Реклама
Читайте також:
Стрілець

Для вас настає момент сміливих рішень у коханні. Перша чверть Місяця у Близнюках підштовхуватиме до активних кроків. Якщо ви готові до кохання, покажіть це. Не залишайте місця для двозначностей, а говоріть прямо про свої наміри. Якщо ви самотні, це сприятливий період зробити перший крок: написати повідомлення, оновити профіль у соцмережах, запросити на побачення або чесно зізнатися у симпатії.

Діва

З 26 лютого Меркурій у Рибах переходить у ретроградний рух. Це особливо сильно зачепить вашу сферу стосунків та кохання. Ви зможете проаналізувати, що відбувалося у стосунках останні місяці або навіть роки. З'явиться розуміння: чи варто поглиблювати союз, чи настав час поставити крапку без жалю. Можливе повернення людини з минулого. Водночас астрологи наголошують, не поспішайте з радикальними рішеннями, а використайте цей час для відвертої розмови.

Скорпіон

Наприкінці лютого відбудеться з'єднання Меркурія та Венери у Рибах, що вплине на вашу сферу кохання надзвичайно потужно. У цей період про себе може нагадати минуле: через повідомлення, зустріч або навіть спогади. Можливі відновлення стосунків або глибока розмова, що розставить усе по місцях. Якщо у вас є кохана людина, союз може перейти на новий рівень, з більшою довірою та емоційною глибиною. Якщо ви самотні, зверніть увагу на нові знайомства, які можуть перерости у щось більше. 

Рак

Для вас на цьому тижні відкривається нова сторінка в коханні. З'єднання Венери з Північним вузлом у Рибах активує доленосні події у романтичній сфері. Ви відчуєте, що рухаєтеся в правильному напрямку. Це може бути новий етап у вже існуючих стосунках — спільні плани, переїзд, серйозна розмова про майбутнє. А для самотніх Раків — несподівана зустріч, яка змінить погляд на кохання. Дозвольте собі вийти за межі рутини, а також інвестуйте у власний розвиток — саме це притягує любов.

Терези

27 лютого напружений аспект між Марсом у Водолії та Ураном у Тельці створить переломний момент у коханні. Це не спокійний період, але дуже важливий особисто для вас. У стосунках може статися різка розмова або несподіване рішення. Якщо ви самотні, з'явиться імпульс діяти сміливо. Іноді зміни це саме те, що відкриває двері до справжнього кохання. Слухайте інтуїцію перед важливим кроком.

Дізнавайтесь кому зі знаків Зодіаку останній тиждень зими принесе грошову удачу та нові можливості у сфері кар'єри. Таких щасливчиків виявилося троє.

Також астрологи поділилися, яким знакам Зодіаку чекати на хвилю натхнення у перший місяць весни та як можна скористатися цим часом на свою користь.

гороскоп прогнози Астрологія знаки Зодіаку кохання
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації