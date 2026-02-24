Видео
Любовь близко — этим знакам Зодиака повезет до конца февраля

Дата публикации 24 февраля 2026 13:01
Любовный гороскоп на 23-28 февраля 2026 — кого ждут судьбоносные перемены
Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Последняя неделя февраля будет наполнена особой энергией, что несет романтику, искренность и обновление чувств. А все благодаря уникальному объединению Солнца, Меркурия, Венеры и Северного узла в Рыбах. Особенно ярко это влияние почувствуют пять знаков Зодиака. Для них это время станет судьбоносным.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому из представителей зодиакального круга ждать мощную волну романтики и страсти с 23 по 28 февраля.

Стрелец

Для вас наступает момент смелых решений в любви. Первая четверть Луны в Близнецах будет подталкивать к активным шагам. Если вы готовы к любви, покажите это. Не оставляйте места для двусмысленностей, а говорите прямо о своих намерениях. Если вы одиноки, это благоприятный период сделать первый шаг: написать сообщение, обновить профиль в соцсетях, пригласить на свидание или честно признаться в симпатии.

Дева

С 26 февраля Меркурий в Рыбах переходит в ретроградное движение. Это особенно сильно затронет вашу сферу отношений и любви. Вы сможете проанализировать, что происходило в отношениях последние месяцы или даже годы. Появится понимание: стоит ли углублять союз, или пришло время поставить точку без сожаления. Возможно возвращение человека из прошлого. В то же время астрологи отмечают, не спешите с радикальными решениями, а используйте это время для откровенного разговора.

Скорпион

В конце февраля состоится соединение Меркурия и Венеры в Рыбах, что повлияет на вашу сферу любви чрезвычайно мощно. В этот период о себе может напомнить прошлое: через сообщение, встречу или даже воспоминания. Возможны возобновление отношений или глубокий разговор, который расставит все по местам. Если у вас есть любимый человек, союз может перейти на новый уровень, с большим доверием и эмоциональной глубиной. Если вы одиноки, обратите внимание на новые знакомства, которые могут перерасти в нечто большее.

Рак

Для вас на этой неделе открывается новая страница в любви. Соединение Венеры с Северным узлом в Рыбах активирует судьбоносные события в романтической сфере. Вы почувствуете, что двигаетесь в правильном направлении. Это может быть новый этап в уже существующих отношениях — совместные планы, переезд, серьезный разговор о будущем. А для одиноких Раков — неожиданная встреча, которая изменит взгляд на любовь. Позвольте себе выйти за пределы рутины, а также инвестируйте в собственное развитие — именно это притягивает любовь.

Весы

27 февраля напряженный аспект между Марсом в Водолее и Ураном в Тельце создаст переломный момент в любви. Это не спокойный период, но очень важный лично для вас. В отношениях может произойти резкий разговор или неожиданное решение. Если вы одиноки, появится импульс действовать смело. Иногда перемены это именно то, что открывает дверь к настоящей любви. Слушайте интуицию перед важным шагом.

Узнавайте кому из знаков Зодиака последняя неделя зимы принесет денежную удачу и новые возможности в сфере карьеры. Таких счастливчиков оказалось трое.

Также астрологи поделились, каким знакам Зодиака ждать волну вдохновения в первый месяц весны и как можно воспользоваться этим временем в свою пользу.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака любовь
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
