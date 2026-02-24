Что подарить на 8 марта 2026 — идеи по знаку Зодиака, которые точно понравятся

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

До 8 Марта осталось совсем немного времени, и сейчас самое время задуматься, чем можно порадовать в этот весенний праздник. Астрологи уверены, у каждого знака Зодиака есть свои особые предпочтения и вещи, которые находят отклик в сердце. Именно поэтому астрология может стать отличной подсказкой при выборе идеального подарка.

Новини.LIVE рассказывает, что подарить на 8 марта 2026 года по знаку Зодиака, чтобы подарок точно понравился.

Овен

Женщины-Овны активны и энергичны. Они любят вещи, которые подчеркивают их силу характера и независимость. Поэтому удачным подарком будет:

спортивный аксессуар;

сертификат на экстремальный отдых;

фитнес-браслет;

что-то для работы.

Телец

Женщины-Тельцы ценят комфорт, эстетику и качество. Подарок на 8 марта должен быть приятным на ощупь и красивым внешне. Хорошим выбором будет:

ароматная парфюмерия;

украшение с изящным дизайном;

изысканное постельное белье;

набор натуральной косметики для ухода за телом.

Близнецы

Представительницы этого знака любят новые знания и впечатления. Поэтому презент должен быть таким, который не даст заскучать. Подойдет:

современный гаджет;

интересная книга;

стильные наушники;

сертификат на обучение или мастер-класс.

Рак

Чувствительные Раки оценят подарки, которые говорят о заботе и внимании. Также они оценят вещи, которые несут символизм. Вы можете подарить женщине-Раку:

фоторамку с подборкой совместных фото;

украшение с символическим значением;

домашний декор;

мягкий текстиль для дома;

ароматическую свечу.

Лев

Женщины-Львы любят роскошь, а также вещи, которые подчеркивают и поддерживают их красоту и сияние. Они будут рады, если получат на 8 марта:

стильное украшение;

брендовый аксессуар;

косметику премиум-класса;

сертификат в спа-салон.

Дева

Практичные Девы ценят полезные и продуманные подарки. Важно, чтобы презент выглядел аккуратно и был полезным в повседневной жизни. Выберите:

качественный органайзер;

стильную и практичную сумку;

уходовую косметику;

книгу, которая несет смысл и обогащает;

сертификат на мастер-класс или курсы.

Весы

Женщины-Весы любят гармонию и красоту во всем. Идеальным выбором станет:

элегантное украшение;

декоративный элемент интерьера;

сертификат в магазин модной одежды;

духи с нежным звучанием.

Скорпион

Таинственные Скорпионы оценят дорогой и качественный подарок с глубоким смыслом. Подарите на праздник:

парфюм с выразительным запахом;

стильный аксессуар;

книгу по психологии.

Стрелец

Женщины-Стрельцы любят свободу и путешествия. Они всегда в движении и для них важно получать опыт и развитие. На 8 марта им можно подарить:

дорожный аксессуар;

книгу о путешествиях;

билет на интересное событие;

сертификат на мастер-класс.

Козерог

Козероги ценят статус и качество. Хорошим подарком будет:

дорогой ежедневник;

классическое украшение;

профессиональный аксессуар для работы.

Водолей

Женщины-Водолеи обожают необычные и современные вещи. Важно, чтобы подарок выглядел оригинально. Подберите:

умный аксессуар;

креативный светильник или проектор звездного неба;

сертификат на курс по новой сфере, которая ее интересует;

виток на необычное событие;

настольную игру или интеллектуальный квест.

Рыбы

Романтичным Рыбам понравится подарок, в который вложены забота и любовь. Это может быть:

украшение;

набор ароматной косметики;

красивый шелковый платок;

вдохновляющая книга;

сертификат на спа-процедуры;

билеты на концерт или романтическое представление.

