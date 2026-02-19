Відео
Що святкуємо у березні — календар на перший місяць весни 2026

Дата публікації: 19 лютого 2026 06:01
Календар свят на березень 2026 — що будемо святкувати та скільки вихідних днів
Усміхнені дівчата з букетами тюльпанів. Фото: google.com

Перший місяць весни в Україні традиційно багатий не тільки на тепло та сонячні дні, а й на свята та важливі дати. Саме у березні ми зустрічаємо День СБУ та День Національної гвардії України. Ці дати є важливими, адже ці структури відіграють ключову роль у захисті нашої держави. Також цей місяць нам дарує Міжнародний жіночий день та Шевченківські дні.

Новини.LIVE ділиться календарем свят на березень 2026 року, який допоможе вам не пропустили важливі для українців події.

Вихідні та робочі дні у березні 2026 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці

На додаткові вихідні у березні розраховувати не варто, адже під час воєнного стану в Україні призупинено дію норми про перенесення святкових і неробочих днів (ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану").

Традиційно у березні буде 31 день:

  • робочі — 22;
  • вихідні (субота та неділя) — 9.

Вихідними у перший місяць весни стануть такі дати:

  • 1 березня;
  • 7 та 8 березня; 
  • 14 та 15 березня; 
  • 21 та 22 березня;
  • 28 і 29 березня.

 

Вихідні та робочі дні у березні 2026 — як працюватимуть і відпочиватимуть українці
Планування свят та подій. Фото: stock.adobe.com

Календар свят на березень 2026 року

Ознайомтеся з повним списком свят на березень 2026 року:

  • 1 березняПерший день весни, Всесвітній день цивільної оборони, День обізнаності про управління суспільними ризиками, Всесвітній день музичної терапії, Всесвітній день компліменту, День жалоби за людьми з інвалідністю, День обізнаності про аутоагресію, Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення;
  • 2 березня — Міжнародний день порятунку котів, Всесвітній день психічного здоров'я підлітків, Всесвітній день тенісу;
  • 3 березня — Міжнародний день письменника, Всесвітній день слуху, Всесвітній день дикої природи;
  • 4 березня — Всесвітній день проти сексуальної експлуатації, Всесвітній день інженерії, Всесвітній день боротьби з ожирінням, Міжнародний день ігрових майстрів, День народження мікрофона;
  • 5 березня — Всесвітній день книги, Всесвітній день енергоефективності, День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості;
  • 6 березня — Всесвітній день молитви, День подяки співробітникам;
  • 7 березня — Всесвітній день відключення або День виключених гаджетів, Всесвітній день інформаційної архітектури;
  • 8 березняМіжнародний Жіночий День (День боротьби за права жінок), Міжнародний день жінок пивоварів;
  • 9 березня День народження Тараса Григоровича Шевченка;
  • 9-10 березняШевченківські дні;
  • 10 березняДень пам'яті Тараса ШевченкДень Державного гімну України;
  • 11 березня — Всесвітній день сантехніка;
  • 12 березня — Всесвітній день боротьби з кіберцензурою, Всесвітній день боротьби з глаукомою, Міжнародний день шкільного харчування, Всесвітній день нирки;
  • 13 березня — Міжнародний день шкільного харчування, Всесвітній день обізнаності про ендометріоз;
  • 14 березняДень українського добровольця, День землевпорядника України, День генія, Міжнародний день запитань, Міжнародний день математики, Міжнародний день числа "Пі";
  • 15 березняДень працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування в Україні, Всесвітній день захисту прав споживачів, Міжнародний день спортивних автоперегонів, Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю;
  • 16 березня — День свободи інформації;
  • 17 березня — День мобілізаційного працівника, Всесвітній день соціальної роботи;
  • 18 березня — Всесвітній день переробки;
  • 19 березня — День таксономіста, Міжнародний день клієнта, Всесвітній день сну;
  • 20 березняДень весняного рівнодення, Всесвітній день Землі, Міжнародний день щастя, Всесвітній день борошна, Всесвітній день театру для дітей та юнацтва, Міжнародний день астрології, Всесвітній день Землі;
  • 21 березня — Всесвітній день людини з синдромом Дауна, Всесвітній день поезії, Міжнародний день кольору, Всесвітній день деревини;
  • 22 березня — День таксиста, Всесвітній день водних ресурсів, Міжнародний день байдикування;
  • 23 березня — Всесвітній день метеоролога, День атеїста;
  • 24 березня — Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз, Міжнародний день боротьби з депресією, День майстра манікюру;
  • 25 березняДень Служби безпеки України;
  • 26 березняДень Національної гвардії України;
  • 27 березня — Міжнародний день театру;
  • 28 березня — Всесвітній день історика, День народження пральної машини;
  • 29 березняПерехід на літній час, Всесвітній день фортепіано, День народження Кока-коли;
  • 30 березня — Всесвітній День біполярного розладу;
  • 31 березня — День флориста України, Всесвітній день резервного копіювання, Міжнародний день видимості трансгендерів.

Також ділимося іншими темами про свята в Україні 

Коли відзначатимемо Вознесіння Господнє  та який сенс свята.

Коли святкуватимемо Вербну неділю у 2026 році.

Коли у 2026 році відзначатимемо Великдень.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
