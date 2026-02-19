Календар свят на березень 2026 — що будемо святкувати та скільки вихідних днів

Усміхнені дівчата з букетами тюльпанів. Фото: google.com

Перший місяць весни в Україні традиційно багатий не тільки на тепло та сонячні дні, а й на свята та важливі дати. Саме у березні ми зустрічаємо День СБУ та День Національної гвардії України. Ці дати є важливими, адже ці структури відіграють ключову роль у захисті нашої держави. Також цей місяць нам дарує Міжнародний жіночий день та Шевченківські дні.

Новини.LIVE ділиться календарем свят на березень 2026 року, який допоможе вам не пропустили важливі для українців події.

На додаткові вихідні у березні розраховувати не варто, адже під час воєнного стану в Україні призупинено дію норми про перенесення святкових і неробочих днів (ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану").

Традиційно у березні буде 31 день:

робочі — 22;

вихідні (субота та неділя) — 9.

Вихідними у перший місяць весни стануть такі дати:

1 березня;

7 та 8 березня;

14 та 15 березня;

21 та 22 березня;

28 і 29 березня.

Планування свят та подій. Фото: stock.adobe.com

Календар свят на березень 2026 року

Ознайомтеся з повним списком свят на березень 2026 року:

1 березня — Перший день весни , Всесвітній день цивільної оборони, День обізнаності про управління суспільними ризиками, Всесвітній день музичної терапії, Всесвітній день компліменту, День жалоби за людьми з інвалідністю, День обізнаності про аутоагресію, Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення;

— , Всесвітній день цивільної оборони, День обізнаності про управління суспільними ризиками, Всесвітній день музичної терапії, Всесвітній день компліменту, День жалоби за людьми з інвалідністю, День обізнаності про аутоагресію, Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення; 2 березня — Міжнародний день порятунку котів, Всесвітній день психічного здоров'я підлітків, Всесвітній день тенісу;

— Міжнародний день порятунку котів, Всесвітній день психічного здоров'я підлітків, Всесвітній день тенісу; 3 березня — Міжнародний день письменника, Всесвітній день слуху, Всесвітній день дикої природи;

— Міжнародний день письменника, Всесвітній день слуху, Всесвітній день дикої природи; 4 березня — Всесвітній день проти сексуальної експлуатації, Всесвітній день інженерії, Всесвітній день боротьби з ожирінням, Міжнародний день ігрових майстрів, День народження мікрофона;

— Всесвітній день проти сексуальної експлуатації, Всесвітній день інженерії, Всесвітній день боротьби з ожирінням, Міжнародний день ігрових майстрів, День народження мікрофона; 5 березня — Всесвітній день книги, Всесвітній день енергоефективності, День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості;

— Всесвітній день книги, Всесвітній день енергоефективності, День поширення інформації про дисоціативний розлад особистості; 6 березня — Всесвітній день молитви, День подяки співробітникам;

— Всесвітній день молитви, День подяки співробітникам; 7 березня — Всесвітній день відключення або День виключених гаджетів, Всесвітній день інформаційної архітектури;

— Всесвітній день відключення або День виключених гаджетів, Всесвітній день інформаційної архітектури; 8 березня — Міжнародний Жіночий День (День боротьби за права жінок) , Міжнародний день жінок пивоварів;

— , Міжнародний день жінок пивоварів; 9 березня — День народження Тараса Григоровича Шевченка ;

— ; 9-10 березня — Шевченківські дні ;

— ; 10 березня — День пам'яті Тараса Шевченк , День Державного гімну України ;

— , ; 11 березня — Всесвітній день сантехніка;

— Всесвітній день сантехніка; 12 березня — Всесвітній день боротьби з кіберцензурою, Всесвітній день боротьби з глаукомою, Міжнародний день шкільного харчування, Всесвітній день нирки;

— Всесвітній день боротьби з кіберцензурою, Всесвітній день боротьби з глаукомою, Міжнародний день шкільного харчування, Всесвітній день нирки; 13 березня — Міжнародний день шкільного харчування, Всесвітній день обізнаності про ендометріоз;

— Міжнародний день шкільного харчування, Всесвітній день обізнаності про ендометріоз; 14 березня — День українського добровольця , День землевпорядника України, День генія, Міжнародний день запитань, Міжнародний день математики, Міжнародний день числа "Пі";

— , День землевпорядника України, День генія, Міжнародний день запитань, Міжнародний день математики, Міжнародний день числа "Пі"; 15 березня — День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування в Україні , Всесвітній день захисту прав споживачів, Міжнародний день спортивних автоперегонів, Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю;

— , Всесвітній день захисту прав споживачів, Міжнародний день спортивних автоперегонів, Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю; 16 березня — День свободи інформації;

— День свободи інформації; 17 березня — День мобілізаційного працівника, Всесвітній день соціальної роботи;

— День мобілізаційного працівника, Всесвітній день соціальної роботи; 18 березня — Всесвітній день переробки;

— Всесвітній день переробки; 19 березня — День таксономіста, Міжнародний день клієнта, Всесвітній день сну;

— День таксономіста, Міжнародний день клієнта, Всесвітній день сну; 20 березня — День весняного рівнодення, Всесвітній день Землі , Міжнародний день щастя, Всесвітній день борошна, Всесвітній день театру для дітей та юнацтва, Міжнародний день астрології, Всесвітній день Землі;

— , Міжнародний день щастя, Всесвітній день борошна, Всесвітній день театру для дітей та юнацтва, Міжнародний день астрології, Всесвітній день Землі; 21 березня — Всесвітній день людини з синдромом Дауна, Всесвітній день поезії, Міжнародний день кольору, Всесвітній день деревини;

— Всесвітній день людини з синдромом Дауна, Всесвітній день поезії, Міжнародний день кольору, Всесвітній день деревини; 22 березня — День таксиста, Всесвітній день водних ресурсів, Міжнародний день байдикування;

— День таксиста, Всесвітній день водних ресурсів, Міжнародний день байдикування; 23 березня — Всесвітній день метеоролога, День атеїста;

— Всесвітній день метеоролога, День атеїста; 24 березня — Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз, Міжнародний день боротьби з депресією, День майстра манікюру;

— Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз, Міжнародний день боротьби з депресією, День майстра манікюру; 25 березня — День Служби безпеки України ;

— ; 26 березня — День Національної гвардії України ;

— ; 27 березня — Міжнародний день театру;

— Міжнародний день театру; 28 березня — Всесвітній день історика, День народження пральної машини;

— Всесвітній день історика, День народження пральної машини; 29 березня — Перехід на літній час , Всесвітній день фортепіано, День народження Кока-коли;

— , Всесвітній день фортепіано, День народження Кока-коли; 30 березня — Всесвітній День біполярного розладу;

— Всесвітній День біполярного розладу; 31 березня — День флориста України, Всесвітній день резервного копіювання, Міжнародний день видимості трансгендерів.

