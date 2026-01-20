Відео
Головна Свята Вербна неділя 2026 — коли і як святкувати, що зробити на щастя

Вербна неділя 2026 — коли і як святкувати, що зробити на щастя

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 06:01
Коли Вербна неділя 2026 — точна дата, важливі традиції та ритуали на удачу
Дівчина з вербою біля церкви. Колаж: Новини.LIVE

Щороку українські віряни з нетерпінням чекають одне з найсвітліших весняних свят — Вербну неділю або Вхід Господній до Єрусалиму. Саме цієї дати до храмів несуть пухнасті гілочки верби, вітають одне одного теплими словами та вірять, якщо правильно зустріти день, можна привабити щастя і захист на весь рік. У 2026 році дата свята знову змінюється.

Новини.LIVE розповідає, коли святкуватимемо Вербну неділю у 2026 році, чому дата змінюється, а також які традиції, звичаї та ритуали на удачу збереглися до наших днів.

Вербна неділя — у чому суть свята

Церковна назва свята Вхід Господній до Єрусалиму. За євангельським переказом, цього дня Ісус Христос урочисто в'їхав до Єрусалима після воскресіння Лазаря. Мешканці міста зустрічали Його як Спасителя, вистеляючи шлях пальмовим гіллям. Пальма в ті часи була символом перемоги та пошани. Та оскільки в наших краях пальми не ростуть, їх замінила верба — одна з перших рослин, що прокидається навесні, та є головним символом відродження життя, сили природи та Божої благодаті.

 

Вербна неділя — у чому суть свята
Вхід Господній до Єрусалиму. Фото: pravoslaviavolyni.org.ua

Коли Вербна неділя у 2026 році — точна дата та чому вона змінюється

За традицією, Вербну неділю завжди відзначають рівно за тиждень до Великодня. Оскільки Великдень має перехідну дату, разом із ним щороку зміщується і це свято.

У 2026 році Вербна неділя у православних християн та греко-католиків припадає на неділю 5 квітня. Слід зазначити, що католики та протестанти святкуватимуть Вербну неділю 29 березня.

 

Коли Вербна неділя у 2026 році — точна дата
Віряни у церкві на Вербну неділю. Фото: istockphoto.com

Які є народні традиції Вербної неділі в Україні

В Україні Вербна неділя, як і більшість церковних свят, має як церковні обряди, так і народні звичаї, які мають давнє походження.

Головна традиція дня — освячення гілочок верби. Їх приносять до храму на святкове богослужіння. Після служби часто проводили особливий ритуал — брали освячену вербу і злегка "били" нею, промовляючи: 

"Не я б'ю — верба б'є, За тиждень Великдень, Недалечко червоне яєчко!".

Також бажали одне одному здоров'я і достатку:

"Будь великий, як верба, А здоровий, як вода, А багатий, як земля!".

Що зробити на щастя у Вербну неділю

У народі вірили, що на Вербну неділю важливо почати день зі світлих думок, відвідати храм і принести додому освячену вербу. Гілочку радили зберігати цілий рік як символ захисту та щастя. В народі вірили, що освячена верба оберігає дім від хвороб, негараздів і пожеж, а також приносить мир і злагоду в родину.

 

Що зробити на щастя у Вербну неділю
Верба на підвіконні. Фото: shutterstock.com

свята прикмети традиції ритуали Вербна неділя дата
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
