Когда Вербное воскресенье 2026 — точная дата, важные традиции и ритуалы на удачу

Девушка с вербой возле церкви. Коллаж: Новини.LIVE

Ежегодно украинские верующие с нетерпением ждут один из самых светлых весенних праздников — Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. Именно в эту дату в храмы несут пушистые веточки вербы, поздравляют друг друга теплыми словами и верят, если правильно встретить день, можно привлечь счастье и защиту на весь год. В 2026 году дата праздника снова меняется.

Новини.LIVE рассказывает, когда будем праздновать Вербное воскресенье в 2026 году, почему дата меняется, а также какие традиции, обычаи и ритуалы на удачу сохранились до наших дней.

Вербное воскресенье — в чем суть праздника

Церковное название праздника Вход Господень в Иерусалим. По евангельскому преданию, в этот день Иисус Христос торжественно въехал в Иерусалим после воскресения Лазаря. Жители города встречали Его как Спасителя, устилая путь пальмовыми ветвями. Пальма в те времена была символом победы и почета. Но поскольку в наших краях пальмы не растут, их заменила верба — одно из первых растений, которое просыпается весной, и является главным символом возрождения жизни, силы природы и Божьей благодати.

Вход Господень в Иерусалим. Фото: pravoslaviavolyni.org.ua

Когда Вербное воскресенье в 2026 году — точная дата и почему она меняется

По традиции, Вербное воскресенье всегда отмечают ровно за неделю до Пасхи. Поскольку Пасха имеет переходную дату, вместе с ней ежегодно смещается и этот праздник.

В 2026 году Вербное воскресенье у православных христиан и греко-католиков приходится на воскресенье 5 апреля. Следует отметить, что католики и протестанты будут праздновать Вербное воскресенье 29 марта.

Верующие в церкви на Вербное воскресенье. Фото: istockphoto.com

Какие есть народные традиции Вербного воскресенья в Украине

В Украине Вербное воскресенье, как и большинство церковных праздников, имеет как церковные обряды, так и народные обычаи, которые имеют давнее происхождение.

Главная традиция дня — освящение веточек вербы. Их приносят в храм на праздничное богослужение. После службы часто проводили особый ритуал — брали освященную вербу и слегка "били" ею, проговаривая:

"Не я б'ю — верба б'є, За тиждень Великдень, Недалечко червоне яєчко!".

Также желали друг другу здоровья и достатка:

"Будь великий, як верба, А здоровий, як вода, А багатий, як земля!".

Что сделать на счастье в Вербное воскресенье

В народе верили, что на Вербное воскресенье важно начать день со светлых мыслей, посетить храм и принести домой освященную вербу. Веточку советовали хранить целый год как символ защиты и счастья. В народе верили, что освященная верба оберегает дом от болезней, невзгод и пожаров, а также приносит мир и согласие в семью.

Верба на подоконнике. Фото: shutterstock.com

