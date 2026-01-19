Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Праздник Трех Святых 2026 — какая новая дата праздника в Украине

Праздник Трех Святых 2026 — какая новая дата праздника в Украине

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 06:01
Когда Праздник Трех Святых 2026 в Украине — новая дата и традиции
Женщина в церкви ставит свечу. Фото: УНИАН

Ежегодно зимой украинские верующие встречают большой церковный праздник — Собор Трех Святителей. Его еще называют Праздником Трех Святых или Трисвятие. Это день чествования трех великих отцов Церкви: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Когда в Украине будут отмечать большое религиозное событие, какой смысл и традиции оно имеет, узнавайте в статье Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Когда Праздник Трех Святых в 2026 году — новая дата в Украине

Как известно, с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, все даты непереходных православных праздников сместились на 13 дней вперед.

Ранее Собор Трех Святителей отмечали 12 февраля. Поэтому, по новому церковному календарю праздник приходится на 30 января.

 

Когда Праздник Трех Святых в 2026 году — новая дата в Украине
Икона Трех Святителей. Фото: p-uapc.te.ua

История возникновения Собора Трех Святителей

Собор Трех Святителей посвящен трем выдающимся отцам Церкви:

  • Василию Великому
  • Григорию Богослову
  • Иоанну Златоусту

Дата возникла в XI веке в период острых богословских споров. Каждая церковь считала своего святителя главным авторитетом. Это повлекло за собой раздор среди верующих. Объединить всех удалось архиепископу Иоанну Евхаитскому. Он призвал почитать всех трех святителей одинаково, ведь каждый из них внес большой вклад. Церковь приняла решение установить один общий праздник, как символ духовного единства и примирения в христианской вере.

По церковным преданиям, духи Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста явились архиепископу Иоанну во сне и призвали установить один день для их чествования, сказав: "Мы как одно у Бога, мы будем помогать прийти к спасению тем, кто будет праздновать нашу память".

Собор Трех Святителей — главные традиции праздника

Этот день призывает верующих к единству, взаимоуважению и жизни по христианским ценностям. В праздник желательно посетить богослужение. Также важна молитва ко всем трем святителям. Верующие просят мудрости, мира, защиты и духовной поддержки.

Обычно после богослужения семьи собираются за общим столом, принимают гостей. Праздник отмечается тихо и скромно.

Есть и народные обычаи в эту дату. Так, именно 30 января девушки впервые в году пели веснянки. Таким образом наши предки призывали скорый приход весны. Также с этого дня начинали подготовку к весенним работам: женщины просматривали семена, а мужчины — орудия для будущего сева.

Ранее мы рассказывали, когда будем отмечать Вознесение Господне 2026 года и какое значение имеет праздник.

Также мы писали, в какую дату будут праздновать Пасху 2026 года православные верующие.

праздники церковь религия дата Праздник трех святых
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации