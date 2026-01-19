Когда Праздник Трех Святых 2026 в Украине — новая дата и традиции

Женщина в церкви ставит свечу. Фото: УНИАН

Ежегодно зимой украинские верующие встречают большой церковный праздник — Собор Трех Святителей. Его еще называют Праздником Трех Святых или Трисвятие. Это день чествования трех великих отцов Церкви: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Когда в Украине будут отмечать большое религиозное событие, какой смысл и традиции оно имеет, узнавайте в статье Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Когда Праздник Трех Святых в 2026 году — новая дата в Украине

Как известно, с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, все даты непереходных православных праздников сместились на 13 дней вперед.

Ранее Собор Трех Святителей отмечали 12 февраля. Поэтому, по новому церковному календарю праздник приходится на 30 января.

Икона Трех Святителей. Фото: p-uapc.te.ua

История возникновения Собора Трех Святителей

Собор Трех Святителей посвящен трем выдающимся отцам Церкви:

Василию Великому

Григорию Богослову

Иоанну Златоусту

Дата возникла в XI веке в период острых богословских споров. Каждая церковь считала своего святителя главным авторитетом. Это повлекло за собой раздор среди верующих. Объединить всех удалось архиепископу Иоанну Евхаитскому. Он призвал почитать всех трех святителей одинаково, ведь каждый из них внес большой вклад. Церковь приняла решение установить один общий праздник, как символ духовного единства и примирения в христианской вере.

По церковным преданиям, духи Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста явились архиепископу Иоанну во сне и призвали установить один день для их чествования, сказав: "Мы как одно у Бога, мы будем помогать прийти к спасению тем, кто будет праздновать нашу память".

Собор Трех Святителей — главные традиции праздника

Этот день призывает верующих к единству, взаимоуважению и жизни по христианским ценностям. В праздник желательно посетить богослужение. Также важна молитва ко всем трем святителям. Верующие просят мудрости, мира, защиты и духовной поддержки.

Обычно после богослужения семьи собираются за общим столом, принимают гостей. Праздник отмечается тихо и скромно.

Есть и народные обычаи в эту дату. Так, именно 30 января девушки впервые в году пели веснянки. Таким образом наши предки призывали скорый приход весны. Также с этого дня начинали подготовку к весенним работам: женщины просматривали семена, а мужчины — орудия для будущего сева.

Ранее мы рассказывали, когда будем отмечать Вознесение Господне 2026 года и какое значение имеет праздник.

Также мы писали, в какую дату будут праздновать Пасху 2026 года православные верующие.