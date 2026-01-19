Коли Свято Трьох Святих 2026 в Україні — нова дата та традиції

Жінка у церкві ставить свічку. Фото: УНІАН

Щороку взимку українські віряни зустрічають велике церковне свято — Собор Трьох Святителів. Його ще називають Святом Трьох Святих або ж Трисвяття. Це день вшанування трьох великих отців Церкви: Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого.

Коли в Україні відзначатимуть велику релігійну подію, який сенс та традиції вона має, дізнавайтесь у статті Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Коли Свято Трьох Святих у 2026 році — нова дата в Україні

Як відомо, з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар, усі дати неперехідних православних свят змістилися на 13 днів вперед.

Раніше Собор Трьох Святителів відзначали 12 лютого. Тож, за новим церковним календарем свято припадає на 30 січня.

Ікона Трьох Святителів. Фото: p-uapc.te.ua

Історія виникнення Собору Трьох Святителів

Собор Трьох Святителів присвячений трьом видатним отцям Церкви:

Василію Великому

Григорію Богослову

Івану Золотоусту

Дата виникла у XI столітті в період гострих богословських суперечок. Кожна церква вважала свого святителя головним авторитетом. Це спричинило розбрат серед вірян. Об'єднати всіх вдалося архієпископу Йоану Євхаїтському. Він закликав шанувати усіх трьох святителів однаково, адже кожен з них зробив великий внесок. Церква ухвалила рішення встановити одне спільне свято, як символ духовної єдності та примирення у християнській вірі.

За церковними переказами, духи Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого явилися архієпископу Йоану уві сні та закликали встановити один день для їх вшанування, мовивши: "Ми як одне у Бога, ми допомагатимемо прийти до спасіння тим, хто святкуватиме нашу пам'ять".

Собор Трьох Святителів — головні традиції свята

Цей день закликає вірян до єдності, взаємоповаги та життя за християнськими цінностями. У свято бажано відвідати богослужіння. Також важлива молитва до всіх трьох святителів. Віряни просять мудрості, миру, захисту та духовної підтримки.

Зазвичай після богослужіння родини збираються за спільним столом, приймають гостей. Свято відзначається тихо та скромно.

Є й народні звичаї у цю дату. Так, саме 30 січня дівчата вперше у році співали веснянки. Таким чином наші пращури закликали швидкий прихід весни. Також з цього дня починали підготовку до весняних робіт: жінки переглядали насіння, а чоловіки — знаряддя для майбутньої сівби.

Раніше ми розповідали, коли відзначатимемо Вознесіння Господнє 2026 року та яке значення має свято.

Також ми писали, у яку дату святкуватимуть Великдень 2026 року православні віряни.