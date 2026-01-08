Коли Великдень 2026 в Україні — дата свята у православних та католиків

Мати з сином біля церкви. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Великдень або Воскресіння Господнє — велике церковне свято, яке українці особливо шанують, незалежно від віросповідання. Традиційно, його ми зустрічаємо навесні й завжди у неділю. Проте сталої дати свято не має — вона змінюється відповідно до церковної Пасхалії та місячних циклів.

Новини.LIVE розповідає, коли у 2026 році Великдень зустрічатимуть православні християни, а коли католики та чому дати різні. Також ви дізнаєтеся, коли юдеї святкуватимуть Песах.

Коли Великдень 2026 — дата для католиків, православних та юдеїв

Коли католицький Великдень 2026

Католики дату великого свята визначають за григоріанським календарем. Важливі умови — Великдень має припадати на першу неділю після повні, що відбулася після весняного рівнодення (21 березня). Варто зауважити, що цим методом користуються у Римо-католицькій церкві, а також у більшості протестантських спільнот.

Тож, у 2026 році католики зустрінуть Воскресіння Господнє 5 квітня.

Коли Песах 2026

Євреї визначають час святкування Песаху за своїм календарем. Цьогоріч свято розпочнеться ввечері в четвер, 2 квітня, і триватиме до вечора п'ятниці, 10 квітня.

Коли православний Великдень 2026

Православна церква України, а також Греко-Католицька церква продовжують визначати дату Великодня за юліанським (новоюліанським) календарем, який випереджає григоріанський на 13 днів. Водночас принцип обчислення такий же, як і у католиків — перша неділя після повного Місяця після рівнодення.

Крім того, у православній традиції є правило не святкувати Великдень раніше юдейського Песаху. Тому у 2026 році православні віряни відзначатимуть Воскресіння Господнє 12 квітня.

Ікона, крашанки та паска на Великдень. Фото: google.com

Великодній піст 2026 — коли початок

Більшість вірян перед Великоднем дотримуються посту, який триває 48 днів — 7 тижнів. Це найбільший та найсуворіший піст року. У 2026 році Великий піст у православних християн та греко-католиків триватиме з 23 лютого до 11 квітня. Це час, коли варто зосередитись на молитвах, регулярно відвідувати церкву та утриматися від скоромної їжі та алкоголю.

Великодній піст 2026. Фото: google.com

