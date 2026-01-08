Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Великдень 2026 в Україні — яка дата у православних і католиків

Великдень 2026 в Україні — яка дата у православних і католиків

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 22:43
Коли Великдень 2026 в Україні — дата свята у православних та католиків
Мати з сином біля церкви. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Великдень або Воскресіння Господнє — велике церковне свято, яке українці особливо шанують, незалежно від віросповідання. Традиційно, його ми зустрічаємо навесні й завжди у неділю. Проте сталої дати свято не має — вона змінюється відповідно до церковної Пасхалії та місячних циклів.

Новини.LIVE розповідає, коли у 2026 році Великдень зустрічатимуть православні християни, а коли католики та чому дати різні. Також ви дізнаєтеся, коли юдеї святкуватимуть Песах.

Реклама
Читайте також:

Коли Великдень 2026 — дата для католиків, православних та юдеїв

Коли католицький Великдень 2026

Католики дату великого свята визначають за григоріанським календарем. Важливі умови — Великдень має припадати на першу неділю після повні, що відбулася після весняного рівнодення (21 березня). Варто зауважити, що цим методом користуються у Римо-католицькій церкві, а також у більшості протестантських спільнот.

Тож, у 2026 році католики зустрінуть Воскресіння Господнє 5 квітня.

Коли Песах 2026

Євреї визначають час святкування Песаху за своїм календарем. Цьогоріч свято розпочнеться ввечері в четвер, 2 квітня, і триватиме до вечора п'ятниці, 10 квітня.

Коли православний Великдень 2026

Православна церква України, а також Греко-Католицька церква продовжують визначати дату Великодня за юліанським (новоюліанським) календарем, який випереджає григоріанський на 13 днів. Водночас принцип обчислення такий же, як і у католиків — перша неділя після повного Місяця після рівнодення.

Крім того, у православній традиції є правило не святкувати Великдень раніше юдейського Песаху. Тому у 2026 році православні віряни відзначатимуть Воскресіння Господнє 12 квітня.

 

Коли Великдень 2026 — дата для католиків, православних та юдеїв
Ікона, крашанки та паска на Великдень. Фото: google.com

Великодній піст 2026 — коли початок

Більшість вірян перед Великоднем дотримуються посту, який триває 48 днів — 7 тижнів. Це найбільший та найсуворіший піст року. У 2026 році Великий піст у православних християн та греко-католиків триватиме з 23 лютого до 11 квітня. Це час, коли варто зосередитись на молитвах, регулярно відвідувати церкву та утриматися від скоромної їжі та алкоголю.

 

Великодній піст 2026 — коли початок у православних християн
Великодній піст 2026. Фото: google.com

Раніше ми ділилися церковним календарем свят на січень 2026 року.

Також ми писали, коли і як святкувати Китайський Новий рік 2026, а також які ритуали приваблять удачу.

свята традиції Україна Великдень дата 2026 рік
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації