Церковний календар на січень 2026 — коли Водохреще та Обрізання Господнє

​Традиційно перший місяць року багатий на великі релігійні свята та дати. У січні 2026 року ми зустрічатимемо одну подію за іншою: Обрізання Господнє, День святителя Василія Великого, Хрещення Господнє, Собор Івана Предтечі, а також День Тетяни та свято Трьох Святих.

Новини.LIVE ділиться детальним православним календарем свят на січень 2026 року, щоб ви не пропустили найважливіші події першого місяця.

Церковний календар на січень 2026 — які важливі свята та дати зустрінемо за новим стилем

Як відомо, Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський церковний календар. Тому дати неперехідних православних свят змістилися на 13 днів раніше.

Церковний календар на кожен день на перший місяць року:

1 січня — Обрізання Господнє, святителя Василія Великого , преподобного Амфілохія Почаївського.

— , преподобного Амфілохія Почаївського. 2 січня — преподобного Серафима Саровського, преподобного Сильвестра Києво-Печерського.

— преподобного Серафима Саровського, преподобного Сильвестра Києво-Печерського. 3 січня — святого пророка Малахії, святого мученика Гордія.

— святого пророка Малахії, святого мученика Гордія. 4 січня — Собор 70-ти апостолів, преподобного Ахілли, диякона Києво-Печерського.

— Собор 70-ти апостолів, преподобного Ахілли, диякона Києво-Печерського. 5 січня — Водохресний Святвечір , пророка Михея.

— , пророка Михея. 6 січня — Богоявлення Господнє, Хрещення Господнє .

— . 7 січня — Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Івана .

— . 8 січня — преподобних Григорія Чудотворця і Григорія затворника Печерських.

— преподобних Григорія Чудотворця і Григорія затворника Печерських. 9 січня — мученика Полієвкта, преподобного Євстратія, Чудотворця.

— мученика Полієвкта, преподобного Євстратія, Чудотворця. 10 січня — святителя Григорія Ніського, преподобного Маркіяна Константинопольського, преподобного Дометіана, єпископа Мелітинського.

— святителя Григорія Ніського, преподобного Маркіяна Константинопольського, преподобного Дометіана, єпископа Мелітинського. 11 січня — преподобного Феодосія Великого.

— преподобного Феодосія Великого. 12 січня — мучениці Тетяни Римської (Тетянин день) , святителя Сави I, архієпископа Сербського.

— , святителя Сави I, архієпископа Сербського. 13 січня — мучеників Єрмила і Стратоніка, мученика Петра Анійського.

— мучеників Єрмила і Стратоніка, мученика Петра Анійського. 14 січня — рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії .

— . 15 січня — преподобного Івана Кущника, преподобного Павла Фівейського.

— преподобного Івана Кущника, преподобного Павла Фівейського. 16 січня — поклоніння чесним веригам апостола Петра.

— поклоніння чесним веригам апостола Петра. 17 січня — преподобного Антонія Великого.

— преподобного Антонія Великого. 18 січня — святителів Афанасія Великого і Кирила, архієпископів Олександрійських.

— святителів Афанасія Великого і Кирила, архієпископів Олександрійських. 19 січня — преподобного Макарія Великого, Єгипетського, преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, преподобного Макарія Печерського, диякона, преподобного Лаврентія Чернігівського.

— преподобного Макарія Великого, Єгипетського, преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, преподобного Макарія Печерського, диякона, преподобного Лаврентія Чернігівського. 20 січня — преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника і Лаврентія затворника Києво-Печерських, мучеників Інни, Пінни і Римми.

— преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника і Лаврентія затворника Києво-Печерських, мучеників Інни, Пінни і Римми. 21 січня — преподобного Максима сповідника, мучеників Євгена, Кандида, Валеріана і Акіли, мученика Неофіта Нікейського.

— преподобного Максима сповідника, мучеників Євгена, Кандида, Валеріана і Акіли, мученика Неофіта Нікейського. 22 січня — святого апостола від 70-ти Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина, преподобномученика Анастасія Печерського, диякона.

— святого апостола від 70-ти Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина, преподобномученика Анастасія Печерського, диякона. 23 січня — священномученика Климента, єпископа Анкірського і мученика Агафангела Римлянина.

— священномученика Климента, єпископа Анкірського і мученика Агафангела Римлянина. 24 січня — преподобної Ксенії.

— преподобної Ксенії. 25 січня — святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського.

— святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського. 26 січня — преподобних Ксенофонта Константинопольського, дружини його Марії і синів їх Аркадія та Івана.

— преподобних Ксенофонта Константинопольського, дружини його Марії і синів їх Аркадія та Івана. 27 січня — перенесення мощей святителя Івана Златоустого .

— . 28 січня — преподобного Єфрема Сирина, преподобного Єфрема Новоторзького, преподобного Єфрема Печерського.

— преподобного Єфрема Сирина, преподобного Єфрема Новоторзького, преподобного Єфрема Печерського. 29 січня — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія, затворника Печерського.

— перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія, затворника Печерського. 30 січня — Собор Вселенських вчителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Златоустого (свято Трьох Святих) , преподобного Зінона, постника Печерського.

— , преподобного Зінона, постника Печерського. 31 січня — святителя Микити, затворника Києво-Печерського, безсрібників мучеників Кіра і Іоанна і з ними мучениці Афанасії і дочок її: Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.

Коли піст у січні 2026 року

У січні є лише один піст і він одноденний — 5 січня. Він припадає на Святвечір перед Водохрещем. Вірянам, які дотримуються посту, категорично заборонено цього дня їсти м'ясо, яйця, морепродукти та молочні продукти. Також необхідно утримуватись від вживання алкоголю та гучних святкувань. Водохресний Святвечір — час тиші та молитви.

Варто додати, що в народі 5 січня називали Голодною кутею. Традиційно готували так звану голодну кутю — зерно, зварене на воді, з додаванням меду. Їсти сідали тільки ввечері, коли на небі сходила перша зірка.

Також пропонуємо ознайомитися з календарем державних, професійних та міжнародних свят на січень 2026 року.