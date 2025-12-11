Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Церковний календар на січень 2026 — яка нова дата Водохреща

Церковний календар на січень 2026 — яка нова дата Водохреща

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 06:01
Церковний календар на січень 2026 — коли Водохреще та Обрізання Господнє
Жінка зі свічкою у церкві. Фото: google.com

​Традиційно перший місяць року багатий на великі релігійні свята та дати. У січні 2026 року ми зустрічатимемо одну подію за іншою: Обрізання Господнє, День святителя Василія Великого, Хрещення Господнє, Собор Івана Предтечі, а також День Тетяни та свято Трьох Святих.

Новини.LIVE ділиться детальним православним календарем свят на січень 2026 року, щоб ви не пропустили найважливіші події першого місяця.

Реклама
Читайте також:

Церковний календар на січень 2026 — які важливі свята та дати зустрінемо за новим стилем

Як відомо, Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський церковний календар. Тому дати неперехідних православних свят змістилися на 13 днів раніше. 

Церковний календар на кожен день на перший місяць року:

  • 1 січня — Обрізання Господнє, святителя Василія Великого, преподобного Амфілохія Почаївського.
  • 2 січня — преподобного Серафима Саровського, преподобного Сильвестра Києво-Печерського.  
  • 3 січня — святого пророка Малахії, святого мученика Гордія.
  • 4 січня — Собор 70-ти апостолів, преподобного Ахілли, диякона Києво-Печерського. 
  • 5 січня — Водохресний Святвечір, пророка Михея.
  • 6 січня — Богоявлення Господнє, Хрещення Господнє.
  • 7 січня — Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Івана.
  • 8 січня — преподобних Григорія Чудотворця і Григорія затворника Печерських.
  • 9 січня — мученика Полієвкта, преподобного Євстратія, Чудотворця.
  • 10 січня — святителя Григорія Ніського, преподобного Маркіяна Константинопольського, преподобного Дометіана, єпископа Мелітинського.
  • 11 січня — преподобного Феодосія Великого.
  • 12 січня — мучениці Тетяни Римської (Тетянин день), святителя Сави I, архієпископа Сербського.
  • 13 січня — мучеників Єрмила і Стратоніка, мученика Петра Анійського. 
  • 14 січня — рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.
  • 15 січня — преподобного Івана Кущника, преподобного Павла Фівейського.
  • 16 січня — поклоніння чесним веригам апостола Петра.
  • 17 січня — преподобного Антонія Великого.
  • 18 січня — святителів Афанасія Великого і Кирила, архієпископів Олександрійських.
  • 19 січня — преподобного Макарія Великого, Єгипетського, преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, преподобного Макарія Печерського, диякона, преподобного Лаврентія Чернігівського.
  • 20 січня — преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника і Лаврентія затворника Києво-Печерських, мучеників Інни, Пінни і Римми.
  • 21 січня — преподобного Максима сповідника, мучеників Євгена, Кандида, Валеріана і Акіли, мученика Неофіта Нікейського.
  • 22 січня — святого апостола від 70-ти Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина, преподобномученика Анастасія Печерського, диякона.
  • 23 січня — священномученика Климента, єпископа Анкірського і мученика Агафангела Римлянина.
  • 24 січня — преподобної Ксенії.
  • 25 січня — святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського.
  • 26 січня — преподобних Ксенофонта Константинопольського, дружини його Марії і синів їх Аркадія та Івана. 
  • 27 січня — перенесення мощей святителя Івана Златоустого.
  • 28 січня — преподобного Єфрема Сирина, преподобного Єфрема Новоторзького, преподобного Єфрема Печерського.
  • 29 січня — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія, затворника Печерського.
  • 30 січня — Собор Вселенських вчителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Златоустого (свято Трьох Святих), преподобного Зінона, постника Печерського.
  • 31 січня — святителя Микити, затворника Києво-Печерського, безсрібників мучеників Кіра і Іоанна і з ними мучениці Афанасії і дочок її: Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.

 

Церковний календар на січень 2026 — які важливі свята та дати зустрінемо за новим стилем
Українські віряни у церкві. Фото: pomisna.info

Коли піст у січні 2026 року

У січні є лише один піст і він одноденний — 5 січня. Він припадає на Святвечір перед Водохрещем. Вірянам, які дотримуються посту, категорично заборонено цього дня їсти м'ясо, яйця, морепродукти та молочні продукти. Також необхідно утримуватись від вживання алкоголю та гучних святкувань. Водохресний Святвечір — час тиші та молитви. 

Варто додати, що в народі 5 січня називали Голодною кутею. Традиційно готували так звану голодну кутю — зерно, зварене на воді, з додаванням меду. Їсти сідали тільки ввечері, коли на небі сходила перша зірка.

 

Коли піст у січні 2026 року
Господиня готує кутю. Фото: Суспільне Черкаси

Також пропонуємо ознайомитися з календарем державних, професійних та міжнародних свят на січень 2026 року.

свята календар Водохреща січень Обрізання Господнє 2026 рік
Софія Сурай - Редактор
Автор:
Софія Сурай
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації